ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эмилиано МартинесПадение Эми Мартинеса. Как герой «Астон Виллы» стал раздражающей фигурой Кристиан ЭриксенОт Эриксена до Пьянича: топ-10 свободных агентов этой осени Юго ЭкитикеЭкитике блистает, Шешко в тени: оценки старта новичков атаки АПЛ
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
  • 16:59
    • Джуд Беллингем может вернуться в состав «Реала» к матчу против «Атлетико»
  • 16:25
    • «Ювентус» оформил трансфер Лоиса Опенда из «РБ Лейпциг»
  • 15:30
    • Источник: Нападающий Сори Каба не перейдет в «Сочи»
  • 13:45
    • «Ахмат» объявил о переходе нападающего сборной Морокко
  • 12:42
    • Николо Дзаньоло перешел в «Удинезе» на правах аренды
  • 07:03
    • Бублик проиграл Синнеру на US Open 2025
    Все новости спорта

    Уфимцы дадут бой «Торпедо» в Москве?

    Торпедо Москва — Уфа: прогноз на Первую лигу и ставка на матч за 3.65

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Уфу Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Торпедо» Москва — «Уфа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Уфа»
    «Торпедо» встретится с «Уфой» в матче 8-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 3 сентября и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» Москва — «Уфа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 03 Сентября 2025 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 19:00 Уфа

    Уфа

  • Уфа
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Московская команда располагается на 16-й позиции в таблице Первой лиги с 4 очками в активе после 7-и туров. «Торпедо» отстает от спасительной 15-й строчки на 2 пункта.

    Большую часть очков команда набрала на своем поле, но этого слишком мало. «Торпедо» набрало 3 очка из 9-и возможных дома, занимая по этому показателю 12-е место в лиге.

    Торпедо — Уфа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги москвичи уступили «Родине» со счетом 0:3, пропустив голы в каждом тайме. До этого «Торпедо» проиграло с таким же счетом «Ротору».

    В последних 5-и встречах команда обыграла только «Урал» со счетом 1:0, забив победный гол на 50-й минуте. В остальных встречах «Торпедо» проиграло «Спартаку» из Костромы (0:1) и «СКА-Хабаровску» (0:1).

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: «Торпедо» провалило старт нынешнего сезона. Команда крупно проигрывает матчи, теряя очки. Московская команда все никак не может найти свою игру.

    К тому же, «Торпедо» крайне много пропускает на старте сезона. Команда вынимала мяч из своих ворот 11 раз — это один из худших показателей в лиге. При этом, москвичи забили всего 3 гола.

    «Уфа»

    Турнирное положение: Команда располагается на 9-й позиции в таблице Первой лиги с 8-ю очками в активе после 7-и туров. «Уфа» отстает от топ-4 в лиге на 6 пунктов.

    Стоит отметить, что уфимская команда — худшая в лиге по результатам гостевых матчей. «Уфа» не смогла набрать ни одного очка из 9-и возможных в гостях.

  • Валерий Непомнящий: Российские арбитры уступают в уровне самому чемпионату
  • Прославленный тренер в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о седьмом туре РПЛ
  • Вчера

    • Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги «Уфа» разгромила «Чайку» со счетом 4:0. До этого команда уступила КАМАЗу (1:3), пропустив 2 гола еще в первом тайме.

    В последних 5-и встречах «Уфа» по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Родиной» (0:0). За этот отрезок команда забила 6 голов при 4-х пропущенных.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: «Уфа» в нынешнем сезоне точно будет крепким середняком в Первой лиге. Команда может дать бой любому сопернику в чемпионате.

    В последних 5-и очных встречах «Уфа» только 1 раз проигрывала «Торпедо», а также по 2 раза выиграла и сыграла вничью. Смогут ли уфимцы на сей раз набрать важные очки? У «Уфы» будут шансы победить, учитывая не очень выразительную игру «Торпедо».

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах «Торпедо» проиграло 4 раза

    • «Уфа» проиграла 2 раза в последних 5-и матчах

    • В последних 5-и очных встречах «Торпедо» только однажды обыгрывало «Уфу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Торпедо» — 1.72, победа «Уфа» — 5.30, ничья — за 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.48 соответственно.

    Прогноз: «Уфа» даст бой московскому сопернику. «Торпедо» все никак не может найти свою игру.

    Ставка: Победа «Уфы» с форой (0) за 3.65.

    Прогноз: Команды забьют минимум парочку голов.

    Ставка: Тотал 2 больше за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Туркменистан — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Селехметьева — Вернер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.91
  • Прогноз на матч Пегула — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тайхманн — Хвалинска
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Монтейро — Пассаро
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Легечка — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Рахимова — Хименес-Касинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дардери — Арнабольди
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  7.37
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хартоно — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Вондроушова
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Джокович — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Йокогама Маринос — Касива
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сёнан — Хиросима
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Торпедо Москва — Уфа: прогноз и ставка за 3.65, статистика, коэффициенты матча 03.09.202519:00. Уфимцы дадут бой «Торпедо» в Москве?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры