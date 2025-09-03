Торпедо Москва — Уфа: прогноз на Первую лигу и ставка на матч за 3.65

Торпедо
Уфа
«Торпедо»
Турнирное положение: Московская команда располагается на 16-й позиции в таблице Первой лиги с 4 очками в активе после 7-и туров. «Торпедо» отстает от спасительной 15-й строчки на 2 пункта.
Большую часть очков команда набрала на своем поле, но этого слишком мало. «Торпедо» набрало 3 очка из 9-и возможных дома, занимая по этому показателю 12-е место в лиге.
Торпедо — Уфа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги москвичи уступили «Родине» со счетом 0:3, пропустив голы в каждом тайме. До этого «Торпедо» проиграло с таким же счетом «Ротору».
В последних 5-и встречах команда обыграла только «Урал» со счетом 1:0, забив победный гол на 50-й минуте. В остальных встречах «Торпедо» проиграло «Спартаку» из Костромы (0:1) и «СКА-Хабаровску» (0:1).
Состояние команды: «Торпедо» провалило старт нынешнего сезона. Команда крупно проигрывает матчи, теряя очки. Московская команда все никак не может найти свою игру.
К тому же, «Торпедо» крайне много пропускает на старте сезона. Команда вынимала мяч из своих ворот 11 раз — это один из худших показателей в лиге. При этом, москвичи забили всего 3 гола.
«Уфа»
Турнирное положение: Команда располагается на 9-й позиции в таблице Первой лиги с 8-ю очками в активе после 7-и туров. «Уфа» отстает от топ-4 в лиге на 6 пунктов.
Стоит отметить, что уфимская команда — худшая в лиге по результатам гостевых матчей. «Уфа» не смогла набрать ни одного очка из 9-и возможных в гостях.
Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги «Уфа» разгромила «Чайку» со счетом 4:0. До этого команда уступила КАМАЗу (1:3), пропустив 2 гола еще в первом тайме.
В последних 5-и встречах «Уфа» по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Родиной» (0:0). За этот отрезок команда забила 6 голов при 4-х пропущенных.
Состояние команды: «Уфа» в нынешнем сезоне точно будет крепким середняком в Первой лиге. Команда может дать бой любому сопернику в чемпионате.
В последних 5-и очных встречах «Уфа» только 1 раз проигрывала «Торпедо», а также по 2 раза выиграла и сыграла вничью. Смогут ли уфимцы на сей раз набрать важные очки? У «Уфы» будут шансы победить, учитывая не очень выразительную игру «Торпедо».
Статистика для ставок
- В последних 5-и встречах «Торпедо» проиграло 4 раза
- «Уфа» проиграла 2 раза в последних 5-и матчах
- В последних 5-и очных встречах «Торпедо» только однажды обыгрывало «Уфу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Торпедо» — 1.72, победа «Уфа» — 5.30, ничья — за 3.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.48 соответственно.
Прогноз: «Уфа» даст бой московскому сопернику. «Торпедо» все никак не может найти свою игру.
Ставка: Победа «Уфы» с форой (0) за 3.65.
Прогноз: Команды забьют минимум парочку голов.
Ставка: Тотал 2 больше за 1.85.