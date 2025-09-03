Торпедо Москва — Уфа: прогноз на Первую лигу и ставка на матч за 3.65

«Торпедо» встретится с «Уфой» в матче 8-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 3 сентября и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» Москва — «Уфа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Московская команда располагается на 16-й позиции в таблице Первой лиги с 4 очками в активе после 7-и туров. «Торпедо» отстает от спасительной 15-й строчки на 2 пункта.

Большую часть очков команда набрала на своем поле, но этого слишком мало. «Торпедо» набрало 3 очка из 9-и возможных дома, занимая по этому показателю 12-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги москвичи уступили «Родине» со счетом 0:3, пропустив голы в каждом тайме. До этого «Торпедо» проиграло с таким же счетом «Ротору».

В последних 5-и встречах команда обыграла только «Урал» со счетом 1:0, забив победный гол на 50-й минуте. В остальных встречах «Торпедо» проиграло «Спартаку» из Костромы (0:1) и «СКА-Хабаровску» (0:1).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: «Торпедо» провалило старт нынешнего сезона. Команда крупно проигрывает матчи, теряя очки. Московская команда все никак не может найти свою игру.

К тому же, «Торпедо» крайне много пропускает на старте сезона. Команда вынимала мяч из своих ворот 11 раз — это один из худших показателей в лиге. При этом, москвичи забили всего 3 гола.

«Уфа»

Турнирное положение: Команда располагается на 9-й позиции в таблице Первой лиги с 8-ю очками в активе после 7-и туров. «Уфа» отстает от топ-4 в лиге на 6 пунктов.

Стоит отметить, что уфимская команда — худшая в лиге по результатам гостевых матчей. «Уфа» не смогла набрать ни одного очка из 9-и возможных в гостях.

Последние матчи: В прошлом туре Первой лиги «Уфа» разгромила «Чайку» со счетом 4:0. До этого команда уступила КАМАЗу (1:3), пропустив 2 гола еще в первом тайме.

В последних 5-и встречах «Уфа» по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Родиной» (0:0). За этот отрезок команда забила 6 голов при 4-х пропущенных.

Состояние команды: «Уфа» в нынешнем сезоне точно будет крепким середняком в Первой лиге. Команда может дать бой любому сопернику в чемпионате.

В последних 5-и очных встречах «Уфа» только 1 раз проигрывала «Торпедо», а также по 2 раза выиграла и сыграла вничью. Смогут ли уфимцы на сей раз набрать важные очки? У «Уфы» будут шансы победить, учитывая не очень выразительную игру «Торпедо».

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах «Торпедо» проиграло 4 раза

«Уфа» проиграла 2 раза в последних 5-и матчах

В последних 5-и очных встречах «Торпедо» только однажды обыгрывало «Уфу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Торпедо» — 1.72, победа «Уфа» — 5.30, ничья — за 3.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.48 соответственно.

Прогноз: «Уфа» даст бой московскому сопернику. «Торпедо» все никак не может найти свою игру.

Ставка: Победа «Уфы» с форой (0) за 3.65.

Прогноз: Команды забьют минимум парочку голов.

Ставка: Тотал 2 больше за 1.85.