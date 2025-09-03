ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
  • 14:15
    • «Спартак» подтвердил переход Алексиса Дуарте в «Сантос»
    Все новости спорта

    «Сокол» — КАМАЗ: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Первая лига Футбол России Сокол КамАЗ Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В матче 8-го тура ФНЛ «Сокол» примет КАМАЗ. Событие состоится 3 сентября в 18:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    КАМАЗ замыкает четверку лидеров таблицы. Клуб выиграл 4 матча из 7 сыгранных в этом сезоне. «Сокол» сейчас мягко говоря не в лучшей форме. Хозяева без единой победы. Так что у гостей есть хорошие шансы на успех.

    КАМАЗ не проигрывает уже 3 тура. Он победил «Сокол» в прошлый раз со счетом 3:1. Посмотрим, сможет ли клуб добиться успеха в Саратове.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров на победу составляют 2.88 и 2.75 соответственно.

    • Эксперты LiveSport сделали прогноз на матч с коэффициентом 2.20.

    • Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Сокола» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Сокол» — КАМАЗ смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем голы в этой встрече
  • «Сокол» — «КАМАЗ». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Чайка» продолжит проигрывать?
  • «Чайка» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Уфимцы дадут бой «Торпедо» в Москве?
  • «Торпедо» Москва — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.93
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сокол — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чайка — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Торпедо Москва — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Иордания
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иран
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры