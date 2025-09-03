В матче 8-го тура ФНЛпримет. Событие состоится 3 сентября в 18:00 мск.

КАМАЗ замыкает четверку лидеров таблицы. Клуб выиграл 4 матча из 7 сыгранных в этом сезоне. «Сокол» сейчас мягко говоря не в лучшей форме. Хозяева без единой победы. Так что у гостей есть хорошие шансы на успех.

КАМАЗ не проигрывает уже 3 тура. Он победил «Сокол» в прошлый раз со счетом 3:1. Посмотрим, сможет ли клуб добиться успеха в Саратове.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров на победу составляют 2.88 и 2.75 соответственно.

Эксперты LiveSport сделали прогноз на матч с коэффициентом 2.20.

Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Сокола» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сокол» — КАМАЗ смотрите на LiveCup.Run.

