КАМАЗ замыкает четверку лидеров таблицы. Клуб выиграл 4 матча из 7 сыгранных в этом сезоне. «Сокол» сейчас мягко говоря не в лучшей форме. Хозяева без единой победы. Так что у гостей есть хорошие шансы на успех.
КАМАЗ не проигрывает уже 3 тура. Он победил «Сокол» в прошлый раз со счетом 3:1. Посмотрим, сможет ли клуб добиться успеха в Саратове.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров на победу составляют 2.88 и 2.75 соответственно.
- Эксперты LiveSport сделали прогноз на матч с коэффициентом 2.20.
- Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Сокола» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сокол» — КАМАЗ смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.