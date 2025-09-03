15:00 Енисей — ШинникОнлайн
    Егор Иванов«Енисей» — «Шинник». Онлайн, прямая трансляция
    Леонид Слуцкий — о словах Дзюбы: Я считаю, что его использовали

    Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал резонансное заявление нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Я считаю, что его использовали. Когда у тебя в стартовом составе три игрока по 19–20 лет, в этом нет ничего страшного. Акрон абсолютно в своих рамках, в своей цифровой зоне, в которой он должен быть. Трансферы, которые они сделают или сделали бы, принципиально ничего не поменяют», — сказал Слуцкий на канале «Это футбол, брат! ».

    Напомним, что после поражения от ЦСКА Дзюба обратился к руководству клуба с вопросом об усилении состава: «Помогите, пожалуйста, тренеру, тренерскому штабу и команде, если честно. Где игроки, где усиление? Или у нас какие-то другие задачи? Может, мы хотим в ФНЛ вылететь? ».

    Карпин, Станкович и Семак — какие они тренеры? Слуцкий о старте РПЛ

