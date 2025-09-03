Фермин Лопес назвал конфликт с Гави выдумкой

Полузащитникопроверг информацию о конфликте с одноклубником

«Я дружу с Гави с 12 лет. Мы знакомы еще со времен Бетиса, но с тех пор, как я перешел в академию Барселоны, он стал мне как брат. Мы многое пережили вместе. Люди все время строят догадки, это не изменится, но мы по-прежнему дружим», — заявил Лопес в интервью Mundo Deportivo.

Ранее в СМИ сообщалось, что отношения между футболистами обострились из-за разногласий между их девушками. Также появлялась информация, что Гави просил руководство «Барселоны» выставить Фермина на трансфер.