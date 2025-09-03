ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше
  • 19:46
    • Карпин: Что покажет Иордания, зависит от нас
  • 18:03
    • Джику пропустит матчи сборной Ганы из-за подписания контракта со «Спартаком»
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
    «Ротор» забил шесть безответных мячей «Чайке» в гостях

    «Чайка» — «Ротор»: счет матча 0:6, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Чайка Ротор
    «Ротор» разгромил в гостях «Чайку» в рамках матча 8-го тура Первой лиги — 6:0.

    Сергей Макаров
    Сергей Макаров

    В составе победителей отличились Ярослав Арбузов, Сергей Макаров, Александр Хохлачев, Давид Давидян, Глеб Шильников и Илья Сафронов.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Чайка — Ротор 0:6
    Голы: 0:1 Ярослав Арбузов (16'), 0:2 Сергей Макаров (43'), 0:3 Александр Хохлачев (59'), 0:4 Davidyan D. (66'), 0:5 Shilnikov G. (пенальти) (82'), 0:6 (90+2') Чайка: Семён Фадеев, Иван Маркелов (Filev A., 46'), Станислав Библик (Gurylev A., 74'), Gapeev V., Rogochiy B., Ivannikov D., Petin Y., Stolyarov D. (Topinka S., 70'), Kaptilovich D., Popolitov G., Dzhebov A. (Gulyaev E., 46') Ротор: Никита Чагров, Вячеслав Бардыбахин, Николай Покидышев, Александр Коротков, Сергей Макаров (Shilnikov G., 76'), Максим Кайнов (Илья Сафронов, 71'), Артем Симонян (Михаил Мальцев, 61'), Ярослав Арбузов (Никита Никифоров, 71'), Даниил Фомин, Александр Хохлачев (Дмитрий Сасин, 61'), Davidyan D.

    «Ротор» занимает 7-е место с 11 очками, «Чайка» с 6 баллами остается на 15-й позиции.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В следующем туре «Ротор» примет «СКА-Хабаровск», «Чайка» поедет в гости к «Челябинску».

