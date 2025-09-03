«Ротор» забил шесть безответных мячей «Чайке» в гостях

Сергей Макаров Фото: ФК «Ротор»
В составе победителей отличились Ярослав Арбузов, Сергей Макаров, Александр Хохлачев, Давид Давидян, Глеб Шильников и Илья Сафронов.
Футбол. Россия. Первая лига
Чайка — Ротор 0:6
Голы: 0:1 Ярослав Арбузов (16'), 0:2 Сергей Макаров (43'), 0:3 Александр Хохлачев (59'), 0:4 Davidyan D. (66'), 0:5 Shilnikov G. (пенальти) (82'), 0:6 (90+2') Чайка: Семён Фадеев, Иван Маркелов (Filev A., 46'), Станислав Библик (Gurylev A., 74'), Gapeev V., Rogochiy B., Ivannikov D., Petin Y., Stolyarov D. (Topinka S., 70'), Kaptilovich D., Popolitov G., Dzhebov A. (Gulyaev E., 46') Ротор: Никита Чагров, Вячеслав Бардыбахин, Николай Покидышев, Александр Коротков, Сергей Макаров (Shilnikov G., 76'), Максим Кайнов (Илья Сафронов, 71'), Артем Симонян (Михаил Мальцев, 61'), Ярослав Арбузов (Никита Никифоров, 71'), Даниил Фомин, Александр Хохлачев (Дмитрий Сасин, 61'), Davidyan D.
«Ротор» занимает 7-е место с 11 очками, «Чайка» с 6 баллами остается на 15-й позиции.
В следующем туре «Ротор» примет «СКА-Хабаровск», «Чайка» поедет в гости к «Челябинску».