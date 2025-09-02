Радимов считает, что у «Краснодара» появилась психология победителей

Бывший футболистзаявил, чтостал сильнее в нынешнем сезоне.

«Краснодар стал сильнее. Команда сделала удачные приобретения. Также у "быков" просматривается психология победителей. У "Краснодара" сумасшедшая скамейка. Козлов и Кривцов прибавили.

У команды есть люди, которые могут усилить игру со скамейки. Также есть сумасшедшая конкуренция за включение в стартовый состав», — сказал Радимов «Матч ТВ».

После 7-и туров в российской Премьер-лиги «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 16-ю очками в активе. В следующем туре чемпионата России «быки» сыграют против «Акрона» 13-го сентября.