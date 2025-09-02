ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Карпин — главный тренер сборной России Сафонов, Головин и Миранчук покажут класс? Сборная России готовится к товарищеским матчам
  • 23:53
    • Источник: Хейлунн расстроен из-за ухода из «Манчестер Юнайтед»
  • 22:52
    • Гюндоган: «Манчестер Сити» всегда будет занимать особое место в моём сердце
  • 22:47
    • Алькарас пробился в полуфинал US Open — 2025
  • 20:32
    • Пегула обыграла Крейчикову и прошла в полуфинал US Open — 2025
  • 16:59
    • Джуд Беллингем может вернуться в состав «Реала» к матчу против «Атлетико»
    Все новости спорта

    Радимов считает, что у «Краснодара» появилась психология победителей

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов заявил, что «Краснодар» стал сильнее в нынешнем сезоне.

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Краснодар стал сильнее. Команда сделала удачные приобретения. Также у "быков" просматривается психология победителей. У "Краснодара" сумасшедшая скамейка. Козлов и Кривцов прибавили.

    У команды есть люди, которые могут усилить игру со скамейки. Также есть сумасшедшая конкуренция за включение в стартовый состав», — сказал Радимов «Матч ТВ».

  • Споры, эмоции и удаление: «Краснодар» в меньшинстве удержал ничью с ЦСКА
  • Команда Мусаева — в лидерах перед паузой на сборные
  • 01/09/2025

    • После 7-и туров в российской Премьер-лиги «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 16-ю очками в активе. В следующем туре чемпионата России «быки» сыграют против «Акрона» 13-го сентября.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Уфа» не проиграет «Торпедо», Сборная Катара одолеет Бахрейн
  • Экспресс дня 3 сентября. Прогноз и ставки
  • 5.93
    •
  • Туляки начнут без прелюдий
  • «Арсенал» Тула — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Уфимцы дадут бой «Торпедо» в Москве?
  • «Торпедо» Москва — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.93
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Торпедо Москва — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чайка — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Катар — Бахрейн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сокол — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Синнер — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мухова — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры