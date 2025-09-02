Тренер «Динамо» рассказал о том, когда вернется Тюкавин на поле

Тренеррассказал, когда может вернуться на поле форвард «бело-голубых»

«Примерное возвращение в заявку — первая игра после паузы на матчи сборных. Это "Спартак". Но все будет зависеть от его кондиций, внутренней уверенности. Я сам проходил через это два раза, и всегда возникает вопрос: готов ли играть здесь и сейчас. Все зависит от Кости, мы тоже хотим, чтобы он начал играть как можно скорее. Но форсировать возвращение никто не будет, у него длинная карьера, риска здесь быть не должно», — приводит слова Паршивлюка «Матч ТВ».

Тюкавин восстанавливается после повреждения крестообразной связки правого колена. Ожидается, что 23‑летний форвард вернется на поле в сентябре.

«Динамо» после паузы на игры сборной 13 сентября примет московский «Спартак» в матче 8-го тура РПЛ.