Гюндоган: «Манчестер Сити» всегда будет занимать особое место в моём сердце

Полузащитниквысказался о переходе из

«Манчестер Сити всегда будет занимать особое место в моём сердце. Мы вместе добились большого количества успехов. Было так много незабываемых моментов, не в последнюю очередь это капитанство в сезоне с треблом.

Победа в Премьер-лиге и Кубке Англии значила так много, но возможность впервые поднять трофей Лиги чемпионов в этом клубе, особенно в Стамбуле, останется со мной навсегда.

Я не сомневаюсь, что в будущем "Манчестер Сити" добьётся ещё больших успехов, а я, конечно же, буду наблюдать издалека, продолжая свою карьеру в Турции, стране, которая всегда так много значила для меня», — приводит слова Гюндогана пресс-служба клуба на официальном сайте.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Манчестер Сити» 33 матча в рамках АПЛ, забил гол и сделал 6 голевых передач.