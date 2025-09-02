Гюндоган перешел в «Галатасарай»

Полузащитникперешел из, об этом сообщает пресс-служба клуба из Стамбула.

Контракт немецкого полузащитника турецкого происхождения со стамбульским клубом рассчитан на два сезона.

Гюндоган перешел в «Манчестер Сити» летом 2016 года и играл за «горожан» до 2023 года, когда покинул команду по окончании контракта и присоединился к «Барселоне». Однако летом 2024 года полузащитник вновь подписал контракт с английским клубом.

В составе «горожан» 34-летний футболист принял участие в 358 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 65 голами и 47 результативными передачами.