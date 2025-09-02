ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Валерий Карпин — главный тренер сборной России Сафонов, Головин и Миранчук покажут класс? Сборная России готовится к товарищеским матчам
  • 22:47
    • Алькарас пробился в полуфинал US Open — 2025
  • 20:32
    • Пегула обыграла Крейчикову и прошла в полуфинал US Open — 2025
  • 16:59
    • Джуд Беллингем может вернуться в состав «Реала» к матчу против «Атлетико»
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
  • 16:25
    • «Ювентус» оформил трансфер Лоиса Опенда из «РБ Лейпциг»
    Гюндоган перешел в «Галатасарай»

    Полузащитник Илкай Гюндоган перешел из «Манчестер Сити» в «Галатасарай», об этом сообщает пресс-служба клуба из Стамбула.

    Илкай Гюндоган
    Илкай Гюндоган

    Контракт немецкого полузащитника турецкого происхождения со стамбульским клубом рассчитан на два сезона.

    Гюндоган перешел в «Манчестер Сити» летом 2016 года и играл за «горожан» до 2023 года, когда покинул команду по окончании контракта и присоединился к «Барселоне». Однако летом 2024 года полузащитник вновь подписал контракт с английским клубом.

    В составе «горожан» 34-летний футболист принял участие в 358 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 65 голами и 47 результативными передачами.

