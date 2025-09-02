Гарначо попрощался с «Манчестер Юнайтед»

Аргентинский вингерпопрощался спосле пяти лет в клубе.

21-летний футболист подписал контракт с «Челси», который рассчитан до 2032 года.

«После незабываемых пяти лет этот особенный этап моей жизни подходит к концу. Мы создали моменты, которые останутся со мной навсегда, и я очень благодарен за это. Спасибо тренерам, персоналу и моим партнёрам за то, что верили в меня. Каждый раз, надевая эту эмблему, я отдавал всего себя. Ухожу с гордостью за то, чего мы добились вместе, и с волнением жду того, что будет дальше. Желаю клубу только успехов в будущем, а сам готов отдать всё ради следующей главы своей карьеры», — приводит слова Гарначо официальный сайт «МЮ».

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера в «Челси» составила около 46 млн евро.

Гарначо — воспитанник академии «Манчестер Юнайтед».