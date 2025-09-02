ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эмилиано МартинесПадение Эми Мартинеса. Как герой «Астон Виллы» стал раздражающей фигурой
  • 16:59
    • Джуд Беллингем может вернуться в состав «Реала» к матчу против «Атлетико»
  • 16:25
    • «Ювентус» оформил трансфер Лоиса Опенда из «РБ Лейпциг»
  • 15:30
    • Источник: Нападающий Сори Каба не перейдет в «Сочи»
  • 13:45
    • «Ахмат» объявил о переходе нападающего сборной Марокко
  • 12:42
    • Николо Дзаньоло перешел в «Удинезе» на правах аренды
    Все новости спорта

    Баринов: У нас хорошие соперники, интересно посмотреть на наш уровень

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Катара Сборная Иордании
    Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от предстоящих встреч с командами Иордании и Катара.

    Дмитрий Баринов
    Дмитрий Баринов

    «Собираться всегда приятно, тем более собралось 30 футболистов — основной костяк. Головин, Миранчуки и Мотя. У нас хорошие соперники и в следующие созывы тоже классные соперники. Интересно посмотреть на наш уровень. Без разницы, где играть — в России или в Катаре. Я уже там играл. Если позволит здоровье, я сыграл бы два матча.

    Я даже не смотрю на то, что сборная России не проигрывает. Сейчас у нас будут одни из сильных соперников, если не считать Сербию, Камерун и Нигерию. Если честно, не знаю игроков Иордании и Катара по фамилиям», — приводит слова Баринова «Чемпионат».

    Россияне проведут матч с Иорданией 4 сентября, с Катаром встреча состоится 7 сентября.

