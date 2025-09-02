Баринов: У нас хорошие соперники, интересно посмотреть на наш уровень

Полузащитник сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящих встреч с командами Иордании и Катара.

«Собираться всегда приятно, тем более собралось 30 футболистов — основной костяк. Головин, Миранчуки и Мотя. У нас хорошие соперники и в следующие созывы тоже классные соперники. Интересно посмотреть на наш уровень. Без разницы, где играть — в России или в Катаре. Я уже там играл. Если позволит здоровье, я сыграл бы два матча.

Я даже не смотрю на то, что сборная России не проигрывает. Сейчас у нас будут одни из сильных соперников, если не считать Сербию, Камерун и Нигерию. Если честно, не знаю игроков Иордании и Катара по фамилиям», — приводит слова Баринова «Чемпионат».

Россияне проведут матч с Иорданией 4 сентября, с Катаром встреча состоится 7 сентября.