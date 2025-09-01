Борис Ротенберг назвал имя нового главного тренера «Сочи»

Президентсообщил о смене главного тренера клуба и назначении на эту должность, который сменит

«Все видели, что получился провальный сезон, что Роберт Морено не справился с задачей, которая ему была поставлена. Я считаю, что как раз Игорь Витальевич Осинькин способен это сделать. Он будет разговаривать, он будет с каждым спортсменом, с каждым воспитанником работать и общаться так, чтобы игрок во время матча находился в нужном месте в нужный момент», — цитирует Ротенберга «СЭ».

Осинькин ранее возглавлял «Крылья Советов» и покинул клуб по окончании сезона-2024/25. В текущем сезоне «Сочи» набрал всего одно очко в семи турах чемпионата России и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.