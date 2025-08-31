Сперцян: Я хочу уехать играть в Лиге чемпионов

Капитандал комментарий по поводу своего будущего в российском клубе.

«Я люблю футбол, и моя мотивация никуда не исчезнет. Посмотрим, как будет дальше. Мне интересен любой чемпионат, но фантазистский стиль игры более близок.

Хотел ли перейти в "Саутгемптон"? Я хочу уехать играть в Лиге чемпионов, в еврокубках. "Саутгемптон" — хорошая, сильная команда. Все об этом знают. Но должно сложиться очень много факторов. Давайте не будем влазить в мой личный разговор с Галицким», — приводит слова Сперцяна «Чемпионат».

Ранее была информация, что Сперцян сам отказался от перехода в «Саутгемптон», который делал официальное предложение о трансфере.