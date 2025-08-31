«Вест Хэм» Поттера ожил: Боуэн и компания разнесли «Ноттингем» в концовке

В Ноттингеме ждали ответа на простой вопрос: кто быстрее поднимется с колен — «Форест» Нуну Эшпириту Санту или «Вест Хэм» Грэма Поттера? Обе команды начинали сезон с багажом проблем: хозяева — с нестыковками в трансферах и тревожным вниманием владельца Маринакиса, гости — с серией поражений и давлением на тренера. Фанаты нервно жестикулировали, свистели после ошибок, а общее настроение было ближе к напряжённому молчанию, чем к настоящей поддержке.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест — Вест Хэм 0:3 Голы: 0:1 Джаррод Боуэн (84'), 0:2 Лукас Пакета (пенальти) (88'), 0:3 Каллум Уилсон (90 + 1') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс, Ола Эйна, Ибраим Сангаре (Арно Калимуэндо, 89'), Эллиот Андерсон, Морган Гиббз-Уайт, Каллум Хадсон-Одои (Омари Хатчинсон, 89'), Дан Ндой (Джеймс Макати, 58'), Крис Вуд (Игор Жезус, 73') Вест Хэм: Мадс Хермансен, Макс Килман, Константинос Мавропанос, Кайл Уолкер-Питерс, Матеуш Фернандеш (Крисенсио Саммервилл, 82'), Лукас Пакета, Джеймс Уорд-Праус (Анди Ирвинг, 75'), Никлас Фуллкруг (Каллум Уилсон, 64'), Джаррод Боуэн, Tomas Soucek, Malick Diouf

Первый тайм превратился в вязкий футбол с минимумом остроты. «Форест» медленно катал мяч по периметру, не находя движения впереди, а «Вест Хэм» предпочитал играть осторожно, лишь изредка посылая мяч вразрез на Боуэна или Пакету. Самый заметный момент до перерыва — дальний удар бразильца, который Селс вытащил из-под перекладины. Этого хватило, чтобы услышать недовольный гул трибун: для «Фореста» даже такой эпизод выглядел тревожным сигналом.

Тревожное затишье во втором тайме

После перерыва игра продолжала тянуться так же тяжело. У хозяев выделялся Гиббс-Уайт, но все его попытки обострить заканчивались на подстраховке защитников. Вуд отметился лишь беззубым ударом головой прямо в руки вратарю. Свежие игроки, выпущенные Нуну, тоже не добавили креатива. С каждой минутой становилось очевиднее: стоит «Вест Хэму» поймать момент — и хозяева посыплются.

Поттер, наоборот, действовал хладнокровно. Его команда выглядела собранной, не спешила и не поддавала виду, что в первых турах уже горела в обороне. Новичок Матеуш Фернандеш уверенно держал центр поля, а Боуэн постоянно искал зоны между линиями. Ощущение было, что гости просто ждут, когда появится шанс — и не промахнутся.

Семь минут, которые изменили всё

Так и случилось. На 84-й минуте Боуэн превратил ничейный матч в историю про триумф. После простого вброса аута он развернулся, пробил с неудобного положения и вогнал мяч в ближний угол. Эмоции капитана были бурными: скольжение на коленях к гостевому сектору, поцелуй эмблемы и ликующая толпа партнёров.

«Форест» явно дрогнул. И уже через несколько минут новый рывок гостей привёл к фолу Сангаре на Саммервилле. Пенальти взял на себя Пакета — пробил хладнокровно, показательно «выключив» телефонный звонок во время празднования, словно отвечая на слухи о возможном уходе.

Точку в матче поставил Каллум Уилсон, который отлично подключился под навес Диуфа и головой отправил мяч в ворота. Для нападающего это был первый гол за «молотобойцев», и он стал логичным завершением этого шокового отрезка — три мяча за семь минут.

Кризис против надежды

Итог оказался болезненным для хозяев. «Форест» снова показал беспомощность впереди и хрупкость в обороне. Девять лет ожиданий болельщиков после возвращения клуба в Европу теперь оборачиваются скепсисом: где та команда, в которую вложены десятки миллионов? Маринакис наблюдал всё это с трибуны, и теперь разговор с Нуну об «идее и направлении» проекта вряд ли будет простым.

Для «Вест Хэма» же это больше, чем три очка. Поттер, на которого уже летели стрелы критики, получил доказательство: команда способна держать удар и дожидаться своего момента. Боуэн вновь стал тем человеком, который тянет «молотобойцев» в самые тяжёлые минуты. Пакета и Уилсон добавили уверенности, а сама игра стала первым сигналом — не всё потеряно.