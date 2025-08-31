Нахушев: «Спартак» постоянно совершает детские ошибки в обороне

Экс-защитник московского «Локомотива»считает, что «Спартаку» необходимо подтянуть игру в обороне, где команда постоянно совершает детские ошибки.

«У "Спартака" всё хорошо в атакующей линии, но допускают какие-то невнятные, детские ошибки в обороне. Этот шлейф тянется за командой. Нужно приобрести пару хороших защитников, которые были бы по уровню прошлых лет.

У "Спартака" были хорошие игроки в этой зоне. Нужен порядок в обороне. В атаке всегда хватало футболистов. Станкович говорит, что в оборону нужны игроки. Команда тогда будет стабильнее», — сказал Нахушев «Чемпионату».

В матче 7-го тура «Спартак» только на последних минутах смог вырвать победу у главного атусайдера РПЛ «Сочи» (2:1). Пока красно-белые с 11 очками идут шестыми в таблице чемпионата. В следующем туре им предстоит дерби с «Динамо».