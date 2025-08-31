Карпин: Я виноват в результате, это позор

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
«Соперник ничем не удивил. Знали, как они будут играть. Было недоумение в какие‑то моменты. Футбол состоит из ошибок. Нельзя винить одного игрока. В конце концов, я виноват в результате.
Настроение в раздевалке? А вы как думаете? Радуются? Выводы? Прямо сейчас? Нет.
Позор ли? То, что в семи турах — нет, что сегодня — да», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
После этого матча «Динамо» Мх занимает 9-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. Московское «Динамо» располагается на 10-й строчке с тем же количеством баллов.