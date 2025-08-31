Хаби Алонсо: 9 из 9 очков — хороший старт «Реала»

Хаби Алонсо Фото: globallookpress.com
«Мы не лучшим образом вошли в игру, но атаковали лучше, чем против "Осасуны", и создали больше моментов, особенно с 20-й минуты. Уверенность команды и игроков растет, и это важно для меня. Мы, очевидно, стали лучше, чем были на старте.
Результаты важны, чтобы подтвердить правильность нашей работы и выбранного пути. 9 из 9 очков — хороший старт, и мы довольны», — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба.
«Реал» набрал 9 очков. 13 августа команда сыграет с «Реал Сосьедад». «Мальорка» с одним очком — на 18-й позиции. В 4-м туре она встретится 15 сентября с «Эспаньолом».