    Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва. Онлайн, прямая трансляция
    Махачкалинское и московское «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

    «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: составы, коэффициенты, прогноз

    Стали известны стартовые составы махачкалинского и московского «Динамо» на матч 7-го тура РПЛ.

    Валерий Карпин — главный тренер «Динамо» М

    «Динамо» Мх: Давид Волк (вратарь), Джемал Табидзе, Мохаммед Аззи, Валентин Пальцев, Муталип Алибеков (капитан), Эль Мехди Эль‑Мубарик, Джавад, Никита Глушков, Темиркан Сундуков, Хазем Мастури, Гамид Агаларов.

    «Динамо» Мск: Игорь Лещук (вратарь), Николас Маричаль, Хуан Хосе Касерес, Рубенс, Максим Осипенко, Бителло, Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (капитан), Иван Сергеев, Денис Макаров.

  • «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва. Онлайн, прямая трансляция
  • Онлайн-трансляция матча 7-го тура Российской Премьер Лиги
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 31-го августа в 20:30 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

