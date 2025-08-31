Махачкалинское и московское «Динамо» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы махачкалинского и московскогона матч 7-го тура РПЛ.

«Динамо» Мх: Давид Волк (вратарь), Джемал Табидзе, Мохаммед Аззи, Валентин Пальцев, Муталип Алибеков (капитан), Эль Мехди Эль‑Мубарик, Джавад, Никита Глушков, Темиркан Сундуков, Хазем Мастури, Гамид Агаларов.

«Динамо» Мск: Игорь Лещук (вратарь), Николас Маричаль, Хуан Хосе Касерес, Рубенс, Максим Осипенко, Бителло, Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (капитан), Иван Сергеев, Денис Макаров.

Матч между этими командами состоится сегодня, 31-го августа в 20:30 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.