«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва. Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 31 августа, махачкалинское «Динамо» примет «Динамо» московское в рамках 7-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо Мх — Динамо 0:0 Динамо Мх: Давид Волк, Муталип Алибеков, Tabidze J., Мохамед Аззи, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Мохаммад Хоссейннежад, Гамид Агаларов, Moubarik M., Mastouri H. Динамо: Игорь Лещук, Хуан Хосе Касерес, Максим Осипенко, Николас Маричал, Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниэль Мишкич, Битело, Даниил Фомин, Иван Сергеев, Rubens

Ход игры

54' Замена в составе «Динамо» Махачкала: Магомедов заменил Агаларова.

53' Замена готовится у хозяев, Магомедов готовится заменить Агаларова.

51' Агаларов повреждение получил, доктора приглашены на поле.

50' Сундуков подавал в штрафную площадь московского «Динамо», Рубенс головой мяч подальше выбил.

49' Чрезвычайно много борьбы в центре поля, одно единоборство сменяет другое.

47' Касерес вбросил мяч в штрафную махачкалинцев, где Сергеев с близкого расстояния направлял мяч в ворота, среагировал Волк на удар, и в этот момент свисток арбитра прозвучал фиксировавший фол в атаке.

46' Второй тайм начался! Без замен в перерыве.

45+2' Перерыв! Навязали махачкалинцы москвичам свою игру, очень много борьбы, невысокий темп, почти без ворот игра получается.

45+1' Поддавили москвичи хозяев на исходе первого тайма, но пока успешно в обороне играют махачкалинцы.

45' Добавленное время 2 минуты.

43' Фомин на исполнение бил из пределов штрафной площади махачкалинского «Динамо», Табидзе встал на пути мяча.

41' Вторглись в штрафную московского «Динамо» хозяева, завязалась борьба между защитниками гостей и нападающими, как вдруг свисток арбитра прозвучал, было положение вне игры зафиксировано.

39' Неплохая подача Макарова с правого фланга атаки московского «Динамо» в штрафную махачкалинцев, но и с Сергеевым и с Бителло плотно защитники сыграли, не позволив им дотянутся до мяча.

38' Доводят мяч примерно до центра поля команды, после чего следует длинная передача, которая как правило пока не точной оказывается у обоих коллективов.

36' Побольше стали владеть мячом динамовцы из Москвы, но далеко вперёд продвинуться у них не получается.

34' Срубил Фомин в центре поля полузащитника хозяев Глушкова, без желтой карточки обошелся главный арбитр матча Артём Чистяков.

33' Удар Касереса с большого расстояния накрыл защитник хозяев.

32' Мохаммад подавал со штрафного, очередное нарушение было зафиксировано в ходе борьбы около ворот московского «Динамо».

31' Желтая карточка Миранчуку показана.

30' Сергеев подсел под Алибекова в борьбе за мяч, снова свисток арбитра прозвучал, фол в пользу хозяев.

28' Агаларов подтолкнул Макарова в контр-атаке махачкалинцев. Фол в пользу «Динамо» московского.

26' Бителло вырезал на Сергеева, но Алибеков успел мяч на угловой в подкате выбить.

25' Вновь толчея в центре поля, в итоге махачкалинцы мяч положили вниз, чтобы вновь длинную передачу вперед совершить.

24' Возобновлена игра, из-за боковой Сундуков мяч вводит.

22' Пауза на водопой.

21' Аззи сбил Миранчука в центре поля, первый фол махачкалинцев в матче. Готовится подача в штрафную хозяев.

19' Мохаммада выводили партнёры на ударную позицию, но первое касание иранца подвело, слишком далеко от себя он мяч отпустил.

18' Пробовал Макаров Сергеева найти разрезающей передачей, но слишком сильной она вышла и в руки Волка прикатилась.

16' Миранчук сфолил на Мохаммаде, прервав очередную атаку махачкалинцев.

15' Больше мячом владеет махачкалинское «Динамо», москвичи пока на оборонительных действиях концентрируются. 70 процентов владения у хозяев.

13' Пальцева снёс Бителло в центре поля, ещё один фол со стороны гостей.

12' Пальцев головой пробил после подачи Мохаммада, но промахнулся мимо ворот.

12' Рубенс срубил Аззи. Будет подача в штрафную московского «Динамо».

10' Атака московского «Динамо» закончилась неточным пасом Макарова.

9' Убегал Мастури к воротам московского «Динамо», но не успел довести момент до удара, настигли его защитники гостей.

8' Не самый высокий темп игры пока что, команды приспосабливаются друг к другу.

7' Сергеев подтолкнул Пальцева около штрафной площади «Динамо» Махачкалы, будет штрафной в пользу хозяев.

5' Ни одна из команд пока инициативу не захватила, но махачкалинцы больше владеют мячом.

3' Много борьбы в центре поля на первых минутах, мяч в основном в воздухе находится.

2' В верховом единоборстве по лицу досталось Сергееву от Алибекова, но обошлось без серьезных повреждений.

1' «Динамо» Москва начал с центра поля, поехали!

До игры

20:27 Команды появляются на поле, скоро матч начнётся!

20:20 В Каспийске ясно, осадков не ожидается. На термометре 27 градусов.

20:10 Матч пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, вмещающем 28 000 зрителей.

20:00 Главным арбитром матча будет Артём Чистяков из Азова.

Стартовые составы команд

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аззи, Пальцев, Алибеков, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.

«Динамо» Москва: Лещук, Маричаль, Касерес, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Миранчук, Фомин, Сергеев, Макаров.

«Динамо» Махачкала

Махачкалинский коллектив борется за выживание в текущем сезоне российского чемпионата. В настоящий момент «бело-синие» имеют в своем активе всего пять очков и располагаются на тринадцатом месте в таблице РПЛ. За шесть туров махачкалинцы смогли забить только три мяча, а вот пропустили целых девять. посреди недели динамовцы провели поединок Кубка России против «Ростова» и победили со счетом 3:1. До этого команда их Махачкалы проиграла «Зениту» (0:4) и «Пари НН» (0:2) в чемпионате страны. Перед этим же «Динамо» смогло сыграть вничью с «Акроном» (1:1) и выиграло у «Ахмата» (1:0).

Подопечные Хасанби Биджиева а выступают не пределе своих возможностей. Состав у «Динамо» не ахти, поэтому команда выживает из себя максимум. Предполагается, что «Динамо» в этом сезоне так будет бороться за то, чтобы остаться в элите российского футбола. Это и является главной задачей команды на текущий сезон. В лазарете находятся Ян Дапо и Александр Сандрачук.

«Динамо» Москва

Московские динамовцы неудачно, как для себя, стартовали в новом сезоне. Команда из Москвы за шесть туров смогла набрать лишь восемь очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Москвичи забили только на один мяч больше, чем пропустили и имеют разницу мячей 7:6. в среду «бело-голубые» проиграли по пенальти «Крыльям Советов» в Кубке страны. До этого же столичный коллектив победил «Пари НН» (3:0), но уступил ЦСКА (1:3) в чемпионате России. Перед этим команда из столицы России также сыграла вничью с «Сочи» (1:1) и проиграла «Краснодару» (0:1).

Подопечные Валерия Карпина никак не могут нащупать свою игру. Пока что «Динамо» не похоже на себя, об этом говорят и результаты команды. От москвичей точно ждали борьбы минимум за топ-3, а сейчас команда отстает уже на шесть баллов. Безусловно, «Динамо» должно подняться выше, однако если продолжит терять очко, то о борьбе за чемпионство можно будет забыть уже в ближайшее время. Травмированы Константин Тюкавин, Артур Гомес, Милан Майсторович и Луис Чавес.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 4 матча. В РПЛ дважды победило московское «Динамо» (4:0 дома, 1:0 на выезде), в Кубке России команды сошлись на групповом этапе пути РПЛ: в Москве победа осталась за хозяевами 2:1, в Махачкале команды сыграли вничью 2:2.

За всю историю команды сыграли 6 матчей. В 5 играх победило московское «Динамо», в оставшейся встрече команды сыграли вничью.

