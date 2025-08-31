Биджиев заявил, что махачкалинское «Динамо» по делу обыграло московское

Главный тренер махачкалинскоговысказался о победе над московским(1:0).

«Показали хорошее качество игры и достигли положительного результата в матче с серьезным соперником. Очень важно, что выиграли много единоборств, нам нельзя было оставаться без мяча.

Забили неплохой гол. Достаточно красивый мяч. Так что результат по делу. Московское "Динамо" — очень хороший коллектив, очень хороший соперник. И я рад, что матч так закончился», — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

После этого матча «Динамо» Мх занимает 9-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. Московское «Динамо» располагается на 10-й строчке с тем же количеством баллов.