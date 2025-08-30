«Спартак» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 30 августа, московский «Спартак» примет «Сочи» в рамках 7-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Сочи 1:1 Голы: 1:0 Эсекьель Барко (пенальти) (16'), 1:1 Дмитрий Васильев (42') Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Срджан Бабич, Илья Самошников (Роман Зобнин, 46'), Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Пабло Солари, Леви Гарсия (Игорь Дмитриев, 46'), Манфред Угальде, Fernandes G. Сочи: Юрий Дюпин, Aberdin N., Вячеслав Литвинов, Марсело Алвес, Сергей Волков, Аттият-Алла Яхья, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Михаил Игнатов, Дмитрий Васильев, Мартин Крамарич

Ход игры

55' Жедсон сфолил на Кравцове, активнее в единоборства идут хозяева в сравнении с первым таймом.

53' Отпустил от себя мяч Дмитриев, отработал в эпизоде до конца, но не без нарушения, фол в пользу «Сочи».

51' Контролируют мяч спартаковцы, игроки «Сочи» сконцентрированы на оборонительных действиях.

49' Аттийят-Аллах ворвался в штрафную площадь «Спартака», Литвинов мяч на угловой выбил в подкате.

48' Прострел Солари вдоль ворот «Сочи», но некому оказалось замкнуть его.

47' Угальде пробил из пределов штрафной «Сочи», после передачи Солари, но прямо в Дюпина мяч прилетел, грамотно позицию вратарь гостей выбрал.

46' Второй тайм начался! Замена в составе «Спартака»: Зобнин поменял Гарсию, а Дмитриев заменил Самошникова.

45+2' Перерыв! Спокойной пока получается игра. Забили москвичи достаточно быстрый гол, и как-будто успокоились, чем и воспользовались подопечные Морено.

45+1' Солари продолжает активничать на левом фланге атаки «Спартака», пока брак в передачах мешает создавать угрозы.

45' Добавленное время 2 минуты.

44' Мяч в ногах у игроков «Спартака», но на своей половине они контролируют его. Доносится осуждающий свист с трибун.

42' Гоол! 1:1. Васильев промчавшись по левому флангу атаки «Сочи», ушел от Дуарте, и метко с правой ноги в дальний угол ворот Максименко попал, Умяров тоже не успел накрыть удар.

40' Дуарте сбил Крамарича. Будет подача со штрафного к воротам «Спартака».

40' Самошников грудью скинул мяч Максименко, надежно действует правый защитник «Спартака».

39' Дуарте внимательно действует в обороне, прервав атаку «Сочи», еще и аут в пользу «Спартака» заработал, технично сыграв.

37' Гарсия бил из пределов штрафной «Сочи», но промахнулся мимо ворот.

35' Удаётся «Сочи» контролировать мяч, отодвинули они игру от своих ворот.

33' Васильев совершил точную передачу в штрафную «Спартака», Игнатов был на ударной позиции, но не попал по мячу Михаил.

33' Литвинов не позволил Волкову совершить проход по правому флангу атаки «Сочи», выбив мяч за боковую.

32' Темп игры не высок, «Спартак» довольствуется преимуществом в счете и не форсирует ход событий. У «Сочи» пока мало что получается в атаке.

30' Гарсия сделал подачу с правого фланга, где открывался Угальде, но не смой точной вышла передача, в руки Дюпину прилетев.

28' Жедсон успел накрыть Кравцова по ходу контр-атаки гостей, которая стала возможной после ошибки Умярова в центре поля.

26' Удар Гарсии с угла штрафной площади «Сочи» попал в одного из защитников гостей, так и не долетев до ворот Дюпина.

25' В основном через левый фланг атакуют спартаковцы, где Солари активно взаимодействует с Барко и Жедсоном.

23' Солари технично Волкова подтолкнул, и мяч на угловой «Спартака» от защитника «Сочи» выкатился.

22' Мячом почти безраздельно владеет «Спартак», 70 процентов владения у хозяев поля.

20' Кравцов затолкал Самошникова, очередной, уже 8-ой фол сочинцев.

18' Мяч по прежнему под контролем «Спартака», продолжают хозяева атаковать.

16' Гооол! 1:0. Барко с правой ноги технично уложил мяч в правый от себя угол, Дюпин прыгнул в противоположный.

15' Пенальти в ворота «Сочи»! Барко сбил Кравцов в штрафной гостей.

13' Солари ворвался в штрафную площадь «Сочи», пробил с правой ноги, но удар сильным не получился, легко Дюпин мяч поймал.

12' Литвинов сбил Барко в центре поля, не дают полузащитнику «Спартака» повозиться с мячом.

11' Ещё одна подача Солари улетела за лицевую ворот «Сочи».

10' Наконец «Сочи» взял мяч под контроль, получилось отодвинуть игру к центру поля.

8' Дюпин сложный пас от Абердина получил, но справился с отскоком от газона и выбил мяч в аут.

7' Кравцов локтем Умярову засадил по голове в верховом единоборстве.

6' Повреждение у Игнатова, за боковой ему помощь оказывают.

5' Солари подал с левого фланга атаки «Спартака», но слишком высоко мяч задрал, перелетел он всех игроков.

3' Взял мяч под контроль «Спартак», и начинает выстраивать позиционную атаку.

2' Сразу охаживать по ногам начали спартаковцев, уже 2 фола успели сочинцы совершить.

1' «Спартак» начал с центра поля, поехали!

До матча

18:29 Команды вышли на поле, скоро матч начнётся!

18:20 В Москве ясно, осадков не ожидается. На термометре 28 градусов.

18:10 Матч пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» вмещающем 45 360 зрителей.

18:00 Главным арбитром матча будет Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

Стартовые составы команд

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Самошников, Умяров, Жедсон, Барко, Солари, Гарсия, Угальде.

«Сочи»: Дюпин, Литвинов, Абердин, Марсело, Аттийят-аллах, Волков, Сааведра, Кравцов, Васильев, Игнатов, Крамарич.

«Спартак»

«Красно-белые» после 6-и туров в РПЛ располагается на 8-й позиции в таблице с 8-ю очками в активе. «Спартак» отстает от топ-5 в лиге на 2 пункта. Команда далеко не лучшим образом выступает на своем поле на старте сезона. «Спартак» занимает лишь 10-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 4 очка из 9-и возможных. В прошлом поединке Кубка России «красно-белые» разгромили «Пари НН» со счетом 4:0, забив по 2 гола в каждом тайме. До этого команда также всухую обыграла «Рубин» (2:0) в РПЛ. У «Спартака» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок команда также сыграла вничью с «Зенитом» (2:2).

Пока игра «Спартака» оставляет желать лучшего. Команда провалила старт сезона, а сейчас начинает нащупывать свою игру, регулярно набирая очки. У команды есть неплохой нападающий, который может сыграть ключевую роль в предстоящем матче против «Сочи». В 5-и встречах нынешнего сезона РПЛ этот форвард забил 2 гола и сделал голевую передачу. Из потерь в составе, стоит отметить Тео Бонгонду, который пропустит матч из-за травмы.

«Сочи»

Южане занимают последнее 16-е место в таблице РПЛ с 1-м очком в активе после 6-и туров. «Сочи» отстает от спасительной 12-й позиции на 5 баллов. Игра команды в гостях на старте сезона — это полный провал. «Сочи» занимает последнее место по этому показателю в лиге, не набрав ни одного очка за 3 тура. В прошедшей встрече «Сочи» уступили «Краснодару» со счетом 2:4, пропустив по 2 гола в каждом из таймов. Матчем ранее команда также проиграла «Балтике» (0:2). У «Сочи» продолжается серия поражений, которая насчитывает 3 матча подряд во всех турнирах. За этот период южане также уступили «Краснодару» (1:5) в матче РПЛ.

Игра «Сочи» на старте сезона точно оставляет желать лучшего. Пока южане не могут противостоять топовым командам. В предстоящем матче против «Спартака» команде будет очень тяжело рассчитывать на очки. В последней очной встрече «Сочи» обыграл «красно-белых» со счетом 1:0, забив победный гол на 76-й минуте. Смогут ли южане на сей раз победить? На чужом поле это будет сделать гораздо труднее... Из потерь в составе, стоит отметить Павла Мелешина, который пропустит матч из-за травмы.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 14 матчей. В 7 победил «Спартак», в 5 «Сочи», оставшиеся 2 игры завершились вничью.

