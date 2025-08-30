2-й таймСпартак — СочиОнлайн
    Наумов объяснил, почему ему не нравится игра «Локомотива»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив
    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре московской команды в этом сезоне.

    Михаил Галактионов (главный тренер «Локомотива»)
    Михаил Галактионов (главный тренер «Локомотива»)

    «Отдают территорию, после чего идут навесы, а форварды в борьбе и забивают. Посмотрите на пример Ненахова, он играет на позиции правого защитника. Но в матче с "Ростовом" я заметил, он пласируется перед игроком, который подаёт, и спокойно даёт ему это делать. Я не знаю, как сейчас Галактионов учит их, но всегда учили так, чтобы не дать подать в штрафную. Потому что там есть нападающие, которые умеют бороться. А в "Локомотиве" такого нет, поэтому прострелы и подачи с флангов приводят к голам, которые мешают команде всё время. Если бы встречали выше, плотнее играли с крайними нападающими, таких голов бы не было.

    Я огорчён тем, как сейчас играет "Локомотив". Вроде команда идёт в лидерах чемпионата России, но почти все победы добыты на тоненького», — приводит слова Наумова «Евро-Футбол. Ру».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Локомотив» с 14 баллами занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ.

