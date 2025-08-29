ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Гамбург» ― «Санкт-Паули». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция гамбургского дерби

    Даниэл Хойер Фернандеш«Гамбург» ― «Санкт-Паули». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:20
    • Хави Симонс перешел в «Тоттенхэм»
  • 14:11
    • Сборная России объявила окончательный состав на сентябрьские сборы
  • 10:54
    • Жозе Моуринью уволен из «Фенербахче»
  • 20:55
    • «Кристал Пэлас» объявил о подписании контракта с Пино
  • 20:40
    • «Трактор» обыграл «Амур» в матче Кубка губернатора Челябинской области
  • 20:38
    • Алькарас без проблем вышел в 1/8 финала US Open
  • 15:19
    • Стали известны результаты жеребьевки основного этапа Лиги конференций
    Даниэл Хойер Фернандеш
    Даниэл Хойер Фернандеш
    Гамбургское дерби возвращается в Бундеслигу после долгого перерыва. «Гамбург» вышел в элиту спустя семь лет и уже на втором туре сезона принимает «Санкт-Паули» — команду, которая чудом сохранила прописку в прошлом чемпионате. Атмосфера в городе обещает быть накалённой до предела, ведь ставки здесь всегда выше, чем просто три очка. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!
    Футбол. Германия. Бундеслига
    Гамбург — Санкт-Паули 0:0
    Гамбург: Даниэл Фернандеш, Варме Омари, Джордан Торунарига, Миро Мухайм, Даниэль Эльфадли, Георгий Гочолеишвили, Николай Ремберг, Николас Капальдо, Эмир Сахити, Рансфорд Кёнигсдёрффер, Alexander Rossing Lelesiit Санкт-Паули: Никола Васильев, Аркадиуш Пырка, Адам Дзвигала, Хауке Валь, Матиас Перейра Лаж, Данель Синани, Джоэл Чима Фудзит, Джеймс Сэндс, Эрик Смит, Андреа Унтонджи, Louis Oppie

    Ход игры

    14' Снова Торунарига в подкате выбивает мяч у Пырки! Надёжно играет защитник Гамбурга.

    13' С углового не получился момент у Гамбурга, защитники Санкт-Паули выбили мяч.

    12' Здорово корпусом сыграл Торунарига, сдержал соперника у своей штрафной.

    9' Дзвигала получил жёлтую карточку.

    7' Кёнигсдорффер неплохо пробил головой, но выше ворот.

    6' Синани навесил в штрафную — отбились защитники Гамбурга.

    4' Синани грубо играет против соперника, пока что без жёлтой карточки.

    1' Дерби стартует, поехали!

    Перед матчем

    21:25 Команды выходят на поле, на трибунах фанаты уже подняли перфомансы, всё готово к открытию тура Бундеслиги!

    20:45 А вот такая атмосфера была на улицах Гамбурга пару часов назад:

    Проход фанатов Гамбурга перед дерби
    globallookpress.com

    20:30 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

    «Гамбург»: Хойер Фернандеш, Элфадли, Кёнигсдёрффер, Гочолейшвили, Омари, Ремберг, Капальдо, Торунарига, Мухайм, Сахити, Рёссинг-Лелесит.

    «Санкт-Паули»: Василь, Валь, Сэндс, Смит, Синани, Пырка, Фудзита, Оппи, Дзвигала, Унтонджи, Перейра Лаже.

    «Гамбург»

    После семи сезонов во второй Бундеслиге «Гамбург» вернулся в элиту и начал сезон с ничьей против «Боруссии» Мёнхенгладбах (0:0). Команда Мерлина Польцина, самого молодого тренера чемпионата, показала организованность в обороне и впервые за долгое время сыграла на ноль. Для болельщиков это стало символичным стартом — надеждой, что нынешнее возвращение не будет мимолётным.

    Клуб подходит к дерби без свежих потерь: травмированы лишь Хефти и Джатта, но костяк команды в строю. На хорошем уровне смотрится Даниэль Элфадли, а Роберт Глатцель и Домпе близки к возвращению в основу. Тренерский штаб может рассчитывать на привычные игровые связи — это важно, учитывая давление матча с главным соперником.

    «Гамбург» выиграл три последних домашних матча против «Санкт-Паули» и ни разу не уступил в очных встречах на «Фолькспаркштадион» с 2011 года. В шести из последних восьми дерби обе команды забивали, и хозяева доказали, что умеют находить ответы даже под давлением.

    «Санкт-Паули»

    Под руководством Александра Блессина «пиратам» в прошлом сезоне удалось сохранить прописку лишь в последнем туре. Новый чемпионат начался с боевого матча против «Боруссии» Дортмунд (3:3): проигрывая 1:3, команда сумела вырвать ничью в концовке. Характер и умение возвращаться в игру — сильная сторона «Санкт-Паули», но к обороне остаются вопросы.

    Капитан Джексон Ирвин, Кароль Метс, Давид Немет и Рики Джонс по-прежнему в лазарете, однако новые травмы команду миновали. Лидером старта сезона стал Эрик Смит, оформивший решающий гол в матче с «Боруссией». Тренерский штаб готов опереться на сыгранность линии атаки, несмотря на кадровые проблемы.

    Главная проблема «Санкт-Паули» — нестабильность сзади. Только за последние шесть матчей команда получила четыре красные карточки, а пропускает почти в каждом поединке. В дерби, когда накал страстей зашкаливает, этот фактор может сыграть против гостей.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35.

