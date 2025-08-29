«Гамбург» ― «Санкт-Паули». Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
14' Снова Торунарига в подкате выбивает мяч у Пырки! Надёжно играет защитник Гамбурга.
13' С углового не получился момент у Гамбурга, защитники Санкт-Паули выбили мяч.
12' Здорово корпусом сыграл Торунарига, сдержал соперника у своей штрафной.
9' Дзвигала получил жёлтую карточку.
7' Кёнигсдорффер неплохо пробил головой, но выше ворот.
6' Синани навесил в штрафную — отбились защитники Гамбурга.
4' Синани грубо играет против соперника, пока что без жёлтой карточки.
1' Дерби стартует, поехали!
Перед матчем
21:25 Команды выходят на поле, на трибунах фанаты уже подняли перфомансы, всё готово к открытию тура Бундеслиги!
20:45 А вот такая атмосфера была на улицах Гамбурга пару часов назад:
20:30 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:
«Гамбург»: Хойер Фернандеш, Элфадли, Кёнигсдёрффер, Гочолейшвили, Омари, Ремберг, Капальдо, Торунарига, Мухайм, Сахити, Рёссинг-Лелесит.
«Санкт-Паули»: Василь, Валь, Сэндс, Смит, Синани, Пырка, Фудзита, Оппи, Дзвигала, Унтонджи, Перейра Лаже.
«Гамбург»
После семи сезонов во второй Бундеслиге «Гамбург» вернулся в элиту и начал сезон с ничьей против «Боруссии» Мёнхенгладбах (0:0). Команда Мерлина Польцина, самого молодого тренера чемпионата, показала организованность в обороне и впервые за долгое время сыграла на ноль. Для болельщиков это стало символичным стартом — надеждой, что нынешнее возвращение не будет мимолётным.
Клуб подходит к дерби без свежих потерь: травмированы лишь Хефти и Джатта, но костяк команды в строю. На хорошем уровне смотрится Даниэль Элфадли, а Роберт Глатцель и Домпе близки к возвращению в основу. Тренерский штаб может рассчитывать на привычные игровые связи — это важно, учитывая давление матча с главным соперником.
«Гамбург» выиграл три последних домашних матча против «Санкт-Паули» и ни разу не уступил в очных встречах на «Фолькспаркштадион» с 2011 года. В шести из последних восьми дерби обе команды забивали, и хозяева доказали, что умеют находить ответы даже под давлением.
«Санкт-Паули»
Под руководством Александра Блессина «пиратам» в прошлом сезоне удалось сохранить прописку лишь в последнем туре. Новый чемпионат начался с боевого матча против «Боруссии» Дортмунд (3:3): проигрывая 1:3, команда сумела вырвать ничью в концовке. Характер и умение возвращаться в игру — сильная сторона «Санкт-Паули», но к обороне остаются вопросы.
Капитан Джексон Ирвин, Кароль Метс, Давид Немет и Рики Джонс по-прежнему в лазарете, однако новые травмы команду миновали. Лидером старта сезона стал Эрик Смит, оформивший решающий гол в матче с «Боруссией». Тренерский штаб готов опереться на сыгранность линии атаки, несмотря на кадровые проблемы.
Главная проблема «Санкт-Паули» — нестабильность сзади. Только за последние шесть матчей команда получила четыре красные карточки, а пропускает почти в каждом поединке. В дерби, когда накал страстей зашкаливает, этот фактор может сыграть против гостей.
