«Швейцарский нож» из США: зачем Рейне нужен Гладбах

Ожидание подошло к концу. После недель переговоров между дортмундскойи другими клубами, в том числе сиз Серии А,остается в: в субботу 22-летний полузащитник перебрался виз

И этот переход случился как нельзя вовремя. Последние четыре сезона американец провел под знаком травм и нестабильности, что серьезно ограничило его игровое время как в клубе, так и в сборной США.

Теперь главный вопрос: поможет ли переезд в Гладбах перезапустить карьеру и вернуть Рейне место в национальной команде? И есть ли у «Боруссии» план, который позволит бывшему вундеркинду наконец заиграть стабильно? Аналитики ESPN из США и Германии разбирают этот трансфер.

Хватит ли минут, чтобы попасть на чемпионат мира?

Прежде всего, Рейне необходимо просто выйти на поле.

В минувшем сезоне Бундеслиги за дортмундцев он провел всего 342 минуты. Если прибавить Лигу чемпионов-2024/25, то набегает лишь 614 минут — скромный показатель для атакующего полузащитника. Для сравнения: капитан сборной США Кристиан Пулишич за «Милан» сыграл 3119 минут в тех же турнирах.

Джованни Рейна globallookpress.com

Теперь, став новичком «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, Рейна начинает с чистого листа. Ему всего 22 года (23 исполнится лишь в ноябре), а потолок возможностей по-прежнему высок. Еще два-три года назад многие называли его самым одаренным игроком в американском пуле.

Технически оснащенный, с хорошим видением короткого паса и умением обострять игру дриблингом на подступах к штрафной, Рейна остается незавершенным проектом — но все еще способен прибавить.

Очевидно лишь одно: места в сборной США никто гарантировать не будет.

Если бы главный тренер сборной США Маурисио Почеттино формировал заявку на чемпионат мира прямо сегодня, шансы Джованни Рейны попасть в нен выглядели бы сомнительными — слишком мало игрового времени он получил в последнее время.

Бывший вундеркинд, сын экс-капитана национальной команды Клаудио Рейны, пока так и не оправдал огромных ожиданий, которые когда-то на него возлагались.

Покинуть Дортмунд оказалось непросто. В своей социальной сети Рейна признался: клуб «сформировал меня таким, каким я есть, и на поле, и за его пределами», отметив, насколько тяжело было уезжать из команды, в которой он оказался еще в 16 лет.

Джованни Рейна globallookpress.com

Тем не менее, сейчас Рейна остается за бортом команды Почеттино. И если нужен был пример того, что аргентинский специалист не идет на компромиссы, то отсутствие Пулишича минувшим летом стало ярким сигналом: тренер не намерен терпеть игроков, которые не полностью вовлечены или не готовы к его проекту на пути к ЧМ‑2026.

У Рейны по-прежнему достаточно таланта и потенциала, чтобы вернуться в разговор о сборной — при условии, что он проведет сильный сезон в Менхенгладбахе. Но все это пока лишь теория. Прежде чем вновь примерить статус главной надежды «звёздно‑полосатых», прежде чем замахнуться на ключевую роль в национальной команде, он обязан сделать первый шаг — стабильно выходить на поле в составе «Боруссии».

Рейна может стать универсальным оружием «Боруссии»

После продажи Алассана Плеа в ПСВ этим летом «Боруссия» Мёнхенгладбах искала варианты усиления атаки. Спортивного директора клуба Роланда Виркуса убедила в этом трансфере именно универсальность Джованни Рейны.

У «Боруссии» ограниченный трансферный бюджет, поэтому каждый вложенный евро должен приносить максимум пользы. Виркус и главный тренер Херардо Сеоане рассчитывают использовать американца как на флангах, так и в центре поля.

Идея заключается в том, чтобы задействовать Рейну там, где он будет нужнее всего, при этом не перекрывая дорогу 16-летнему Ваэлю Мохье — юному, но крайне талантливому атакующему игроку.

Сезон Бундеслиги мёнхенгладбахцы начали в воскресенье матчем против «Гамбурга» на «Боруссия-Парк». Сеоане выставил схему 4-2-3-1, где Кевин Штёгер действовал под нападающим Харисом Табаковичем. Как и в прошлом сезоне, по краям атаки сыграли Робин Хак и Франк Онора. С высокой долей вероятности Рейна будет конкурировать именно со Штёгером, но может стать и альтернативой для Хака и Оноры.

Оптимизма руководству клуба добавляет и возраст футболиста. Дебютировав в Бундеслиге в 17 лет и пройдя уже через множество испытаний, Рейна кажется опытнее, чем есть на самом деле. При этом в Бундеслиге он провел менее 4000 игровых минут.

Себастьян Кель globallookpress.com

«В начале карьеры он стремительно ворвался в футбол с дортмундской "Боруссией", венцом чего стала победа в Кубке Германии-2021, — отметил спортивный директор BVB Себастьян Кель. — К сожалению, в последние сезоны его развитие пошло не так, как мы все надеялись».

В прошлом сезоне Рейна провел за «Боруссию» Дортмунд 26 матчей, но в среднем находился на поле лишь по 24 минуты.

Травмы слишком часто тормозили развитие Рейны. За последние четыре года он пропустил около 84 официальных матчей, включая игры сборной США. В «Боруссии» Мёнхенгладбах не готовят какой-то особый план по сохранению его здоровья — там просто надеются, что молодость возьмет свое и Рейна наконец сможет выйти на стабильный игровой уровень.

Безусловно, смена обстановки способна помочь хотя бы в психологическом плане. И все же сумма трансфера говорит сама за себя: €4 миллиона с возможным увеличением до €7 миллионов при выполнении бонусных условий — показатель того, насколько сильно упали его котировки в последние годы. Еще недавно за него можно было бы просить сумму с восемью цифрами.

Джованни Рейна globallookpress.com

В Мёнхенгладбахе Рейна получил 13-й номер. Под этим номером в свое время выступал Ларс Штиндль — футболист, ставший настоящей легендой клуба. Его главным козырем были не только футбольный интеллект, но и универсализм в атаке.

Никто в клубе не утверждает, что Рейна станет новым Штиндлем, но определенные надежды есть: что он хотя бы повторит его путь и превратится в того самого «швейцарского ножа» в полузащите, который всегда полезен.

К тому же, в команде его ждет друг, партнёр по сборной США и бывший коллега по академии New York City FC Джо Скалли. Вместе они наверняка сделают всё возможное, чтобы пробиться в заявку на чемпионат мира 2026 года.