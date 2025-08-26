ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Швейцарский нож» из США: зачем Рейне нужен Гладбах

    Маурисио Почеттино пока не видит место для хавбека в сборной

    ESPN рассказывает, почему травмы и конкуренция в Дортмунде не позволили Джованни Рейне реализовать свой потенциал — и как переход в «Боруссию» может все изменить.
    Ожидание подошло к концу. После недель переговоров между дортмундской «Боруссией» и другими клубами, в том числе с «Пармой» из Серии А, Джованни Рейна остается в Бундеслиге: в субботу 22-летний полузащитник перебрался в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

    И этот переход случился как нельзя вовремя. Последние четыре сезона американец провел под знаком травм и нестабильности, что серьезно ограничило его игровое время как в клубе, так и в сборной США.

    Теперь главный вопрос: поможет ли переезд в Гладбах перезапустить карьеру и вернуть Рейне место в национальной команде? И есть ли у «Боруссии» план, который позволит бывшему вундеркинду наконец заиграть стабильно? Аналитики ESPN из США и Германии разбирают этот трансфер.

    Хватит ли минут, чтобы попасть на чемпионат мира?

    Прежде всего, Рейне необходимо просто выйти на поле.

    В минувшем сезоне Бундеслиги за дортмундцев он провел всего 342 минуты. Если прибавить Лигу чемпионов-2024/25, то набегает лишь 614 минут — скромный показатель для атакующего полузащитника. Для сравнения: капитан сборной США Кристиан Пулишич за «Милан» сыграл 3119 минут в тех же турнирах.

    Джованни Рейна
    globallookpress.com

    Теперь, став новичком «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, Рейна начинает с чистого листа. Ему всего 22 года (23 исполнится лишь в ноябре), а потолок возможностей по-прежнему высок. Еще два-три года назад многие называли его самым одаренным игроком в американском пуле.

    Технически оснащенный, с хорошим видением короткого паса и умением обострять игру дриблингом на подступах к штрафной, Рейна остается незавершенным проектом — но все еще способен прибавить.

    Очевидно лишь одно: места в сборной США никто гарантировать не будет.

    • Если бы главный тренер сборной США Маурисио Почеттино формировал заявку на чемпионат мира прямо сегодня, шансы Джованни Рейны попасть в нен выглядели бы сомнительными — слишком мало игрового времени он получил в последнее время.

    Бывший вундеркинд, сын экс-капитана национальной команды Клаудио Рейны, пока так и не оправдал огромных ожиданий, которые когда-то на него возлагались.

    Покинуть Дортмунд оказалось непросто. В своей социальной сети Рейна признался: клуб «сформировал меня таким, каким я есть, и на поле, и за его пределами», отметив, насколько тяжело было уезжать из команды, в которой он оказался еще в 16 лет.

    Джованни Рейна
    globallookpress.com

    Тем не менее, сейчас Рейна остается за бортом команды Почеттино. И если нужен был пример того, что аргентинский специалист не идет на компромиссы, то отсутствие Пулишича минувшим летом стало ярким сигналом: тренер не намерен терпеть игроков, которые не полностью вовлечены или не готовы к его проекту на пути к ЧМ‑2026.

    У Рейны по-прежнему достаточно таланта и потенциала, чтобы вернуться в разговор о сборной — при условии, что он проведет сильный сезон в Менхенгладбахе. Но все это пока лишь теория. Прежде чем вновь примерить статус главной надежды «звёздно‑полосатых», прежде чем замахнуться на ключевую роль в национальной команде, он обязан сделать первый шаг — стабильно выходить на поле в составе «Боруссии».

    Рейна может стать универсальным оружием «Боруссии»

    После продажи Алассана Плеа в ПСВ этим летом «Боруссия» Мёнхенгладбах искала варианты усиления атаки. Спортивного директора клуба Роланда Виркуса убедила в этом трансфере именно универсальность Джованни Рейны.

    У «Боруссии» ограниченный трансферный бюджет, поэтому каждый вложенный евро должен приносить максимум пользы. Виркус и главный тренер Херардо Сеоане рассчитывают использовать американца как на флангах, так и в центре поля.

    • Идея заключается в том, чтобы задействовать Рейну там, где он будет нужнее всего, при этом не перекрывая дорогу 16-летнему Ваэлю Мохье — юному, но крайне талантливому атакующему игроку.

    Сезон Бундеслиги мёнхенгладбахцы начали в воскресенье матчем против «Гамбурга» на «Боруссия-Парк». Сеоане выставил схему 4-2-3-1, где Кевин Штёгер действовал под нападающим Харисом Табаковичем. Как и в прошлом сезоне, по краям атаки сыграли Робин Хак и Франк Онора. С высокой долей вероятности Рейна будет конкурировать именно со Штёгером, но может стать и альтернативой для Хака и Оноры.

    Оптимизма руководству клуба добавляет и возраст футболиста. Дебютировав в Бундеслиге в 17 лет и пройдя уже через множество испытаний, Рейна кажется опытнее, чем есть на самом деле. При этом в Бундеслиге он провел менее 4000 игровых минут.

    Себастьян Кель
    globallookpress.com

    «В начале карьеры он стремительно ворвался в футбол с дортмундской "Боруссией", венцом чего стала победа в Кубке Германии-2021, — отметил спортивный директор BVB Себастьян Кель. — К сожалению, в последние сезоны его развитие пошло не так, как мы все надеялись».

    В прошлом сезоне Рейна провел за «Боруссию» Дортмунд 26 матчей, но в среднем находился на поле лишь по 24 минуты.

    Травмы слишком часто тормозили развитие Рейны. За последние четыре года он пропустил около 84 официальных матчей, включая игры сборной США. В «Боруссии» Мёнхенгладбах не готовят какой-то особый план по сохранению его здоровья — там просто надеются, что молодость возьмет свое и Рейна наконец сможет выйти на стабильный игровой уровень.

    Джованни Рейна
    globallookpress.com

    В Мёнхенгладбахе Рейна получил 13-й номер. Под этим номером в свое время выступал Ларс Штиндль — футболист, ставший настоящей легендой клуба. Его главным козырем были не только футбольный интеллект, но и универсализм в атаке.

    Никто в клубе не утверждает, что Рейна станет новым Штиндлем, но определенные надежды есть: что он хотя бы повторит его путь и превратится в того самого «швейцарского ножа» в полузащите, который всегда полезен.

    • К тому же, в команде его ждет друг, партнёр по сборной США и бывший коллега по академии New York City FC Джо Скалли. Вместе они наверняка сделают всё возможное, чтобы пробиться в заявку на чемпионат мира 2026 года.

