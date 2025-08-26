Пьеро Инкапье согласен на переход в «Арсенал»

Эквадорский защитниксогласился перейти в, сообщает инсайдер

Защитник «Байера» согласовал с лондонским клубом долгосрочный контракт, а «Арсенал» сейчас готовит официальное предложение о трансфере. Самая вероятная схема сделки — аренда с обязательством выкупа, при этом сумма отступных составляет около 60 миллионов евро.

Инкапье — универсальный защитник, способный сыграть как на левом фланге обороны, так и в центре защиты. В сезоне 2024/25 он отличался высокой точностью передач (88%) и качественным продвижением мяча, что делает его ценным игроком для прессинговой игры «Арсенала».

После двух туров нового сезона команда лидирует в АПЛ с 6 очками и лучшей разницей мячей в лиге. Следующую игру «Арсенал» проведет против чемпиона Англии — «Ливерпуля» 31 августа.