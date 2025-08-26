«Барселона» получила предложение по трансферу Фермина Лопеса в «Челси»

официально предложил50 миллионов евро за 22-летнего полузащитника, сообщает Diario Sport.

Этот трансфер может решить финансовые проблемы каталонского клуба и позволит зарегистрировать новых игроков в текущем трансферном окне. Однако главный тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик изначально не хотел продавать молодого игрока, поскольку считает его важной частью команды и видит большой потенциал в его развитии.

В прошлом сезоне Лопес провел 28 матчей в Ла Лиге, забил 6 голов и отдал пять результативных передач. Несмотря на интерес со стороны «Челси» и других клубов, включая «Манчестер Юнайтед», сам Фермин предпочитает остаться в «Барселоне».