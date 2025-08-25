Поединок без громкой вывески. Соперники в последнее время играют в малорезультативный футбол. В трех поединках было забито только 2 мяча. Все на счету «Вероны». У нее две победы в пяти играх. В Удине «Верона» не проигрывала в последних четырех матчах.
Многие эксперты считают, что нас ждет скучный поединок. Некоторые уверены, что команды поделят очки.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.95 на победу «Удинезе», 4.65 на победу «Вероны».
- Эксперты LiveSport за малорезультативную игру. Ставки на нее можно посмотреть здесь.
- Ставка ИИ — ничья со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Удинезе» — «Верона» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.