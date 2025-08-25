1-й таймУдинезе — ВеронаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лоренцо Лукка«Удинезе» — «Верона». Онлайн, прямая трансляция
  • 19:21
    • The Athletic: Родриго твердо намерен покинуть «Реал»
  • 18:56
    • «Урал» разгромил «Волгу» в матче Первой лиги
  • 17:44
    • «Матч ТВ» будет транслировать все матчи сборной России в 2025 году
  • 16:55
    • «Спартак» сыграет против «МЛ Витебск» в товарищеской игре
  • 15:14
    • L’Équipe: Полузащитник «Уотфорда» ведет переговоры с «Локомотивом»
    Все новости спорта

    «Удинезе» — «Верона»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Верона Удинезе Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче последнего игрового дня первого тура Серии А Италии «Удинезе» примет «Верону». Начало в 19:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Поединок без громкой вывески. Соперники в последнее время играют в малорезультативный футбол. В трех поединках было забито только 2 мяча. Все на счету «Вероны». У нее две победы в пяти играх. В Удине «Верона» не проигрывала в последних четырех матчах.

    Многие эксперты считают, что нас ждет скучный поединок. Некоторые уверены, что команды поделят очки.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.95 на победу «Удинезе», 4.65 на победу «Вероны».

    • Эксперты LiveSport за малорезультативную игру. Ставки на нее можно посмотреть здесь.

    • Ставка ИИ — ничья со счетом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Удинезе» — «Верона» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» уверенно обыграют «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Интер» уверенно начнет сезон?
  • «Интер» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Сможет ли «Райо Вальекано» продлить свою победную серию?
  • «Атлетик» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Пафос — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бёрнли — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Норвич — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Сандерленд — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Айнтрахт Бр — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры