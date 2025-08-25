1-й таймЦСКА — АкронОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матвей Лукин ЦСКА — «Акрон». Онлайн, прямая трансляция Эберечи ЭзеДомой на «Эмирейтс»: как «Арсенал» перехватил Эзе у «шпор» Максим ГлушенковПочему Глушенков не играет за «Зенит» и чего ожидать: возвращения в «Локо» или ссылки в Сербию?
  • 16:52
    • «Краснодар» в гостях разгромил «Крылья Советов»
  • 17:46
    • «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы на матч АПЛ
  • 16:29
    • Джонатан Роу перешел в «Болонью» из «Марселя»
  • 15:18
    • Арсен Захарян готов сыграть за «Реал Сосьедад»
  • 13:46
    • Сергей Первушин покинул пост главного тренера «Черноморца»
  • 13:17
    • Неймар рискует пропустить матчи сборной Бразилии
  • 11:06
    • Доннарумма согласовал контракт с «Манчестер Сити»
    Все новости спорта

    Не стоит ждать много голов

    Удинезе — Верона. Ставка (к. 2.2) и прогноз на Серию А 25 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Удинезе Прогнозы на Верону Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Верона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лоренцо Монтипо — вратарь «Вероны»
    25 августа в первом туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Верона». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Верона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 25 Августа 2025 года

    Удинезе

  • Удине
    •  Удинезе 19:30 Верона

    Верона

  • Верона
    •

    «Удинезе»

    Турнирное положение: по итогам прошлого сезона «Удинезе» финишировал на 13-м месте в таблице Серии А.

    Последние матчи: в Кубке Италии «Удинезе» уверенно разобрался с «Каррарезе» со счетом 2:0. «Зебры» владели инициативой на протяжении всей игры и забили по голу в каждом из таймов. Отличились Атта и Браво.

    Удинезе — Верона: коэффициенты букмекеров

    Ранее в товарищеском матче был обыгран «Вердер» (2:1, 1:0).

  • Серия A возвращается: хаос, скандалы и новые герои итальянского футбола
  • Лето подарило Италии больше сюжетов, чем целый чемпионат
  • 22/08/2025

    • Не сыграют: травмированы — Санчес (н), Эккеленкамп (п), дисквалифицирован — Окойе (в).

    Состояние команды: за лето команда Косты Руньяича заметно ослабла. Из «Удинезе» ушел лучший бомбардир Лукка в «Наполи», звездный Товен, вернушвийся в Лигу 1, и защитник Бийол, перебравшийся в АПЛ, а также менее важных футболистов. Пополнение же было гораздо слабее, в основном из молодых и перспективных футболистов на будущее.

    «Верона»

    Турнирное положение: «Верона» в прошлом году заняла 14-е место в таблице Серии А.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Последние матчи: в Кубке Италии «Верона» с огромным трудом прошла скромный «Аудас Чериньолу», победив лишь в серии пенальти. Единственный мяч за команду забил защитник Брадарич.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    До этого было поражение в товарищеском матче от «Санкт-Паули» (0:1) и ничья с «Зюдтиролем» (2:2).

    Не сыграют: травмированы — Суслов (п), Валентини (з).

    Состояние команды: за время летней паузы состав «Верона» тоже заметно ослаб, из команды ушло несколько ведущих футболистов (Коппола, Тчатчуа, Гиларди, Дуда, Давидович и ветеран Лазович). Но команда уже привыкла так жить, имея финансовые проблемы и вынужденная продавать игроков. Во главе «Вероны» остался Паоло Дзанетти.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Верона» выиграла в гостях (1:0), а дома сыграла вничью (0:0)

    • В позапрошлом сезоне «Удинезе» на своем поле свел матч вничью (3:3), а на выезде уступил (0:1)

    • Годом ранее «Удинезе» выиграл на выезде (2:1), а дома сыграл вничью (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Удинезе» дают 1,97, а на «Верону» — 4,30, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,28.

    Прогноз: обе команды понесли серьезные потери в межсезонье и будут перестраиваться по ходу этого сезона, поэтому на первых порах им будет очень сложно. Потеря забивного и высокого Лукки, на которого была заточена вся игра в атаке «Удинезе» не пройдет бесследно для команды, потребуется время перестроиться. «Верона» часто играет от обороны и здесь будет играть на контратаках.

    Основная ставка: тотал меньше 2 за 2,20.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что в первом тайме голов не будет.

    Дополнительная ставка: в первом тайме не забьют за 2,70.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Кесслер — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Факел — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шевченко — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меншик — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Радукану — Сибахара
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Парризас-Диас — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бронцетти — Валентова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Гавр — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тулуза — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Страсбур — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Боруссия М — Гамбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Удинезе — Верона: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 25.08.202519:30. Не стоит ждать много голов
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры