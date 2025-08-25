Удинезе — Верона. Ставка (к. 2.2) и прогноз на Серию А 25 августа 2025 года

25 августа в первом туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Верона». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Верона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Удинезе»

Турнирное положение: по итогам прошлого сезона «Удинезе» финишировал на 13-м месте в таблице Серии А.

Последние матчи: в Кубке Италии «Удинезе» уверенно разобрался с «Каррарезе» со счетом 2:0. «Зебры» владели инициативой на протяжении всей игры и забили по голу в каждом из таймов. Отличились Атта и Браво.

Ранее в товарищеском матче был обыгран «Вердер» (2:1, 1:0).

Не сыграют: травмированы — Санчес (н), Эккеленкамп (п), дисквалифицирован — Окойе (в).

Состояние команды: за лето команда Косты Руньяича заметно ослабла. Из «Удинезе» ушел лучший бомбардир Лукка в «Наполи», звездный Товен, вернушвийся в Лигу 1, и защитник Бийол, перебравшийся в АПЛ, а также менее важных футболистов. Пополнение же было гораздо слабее, в основном из молодых и перспективных футболистов на будущее.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» в прошлом году заняла 14-е место в таблице Серии А.

Последние матчи: в Кубке Италии «Верона» с огромным трудом прошла скромный «Аудас Чериньолу», победив лишь в серии пенальти. Единственный мяч за команду забил защитник Брадарич.

До этого было поражение в товарищеском матче от «Санкт-Паули» (0:1) и ничья с «Зюдтиролем» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Суслов (п), Валентини (з).

Состояние команды: за время летней паузы состав «Верона» тоже заметно ослаб, из команды ушло несколько ведущих футболистов (Коппола, Тчатчуа, Гиларди, Дуда, Давидович и ветеран Лазович). Но команда уже привыкла так жить, имея финансовые проблемы и вынужденная продавать игроков. Во главе «Вероны» остался Паоло Дзанетти.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Верона» выиграла в гостях (1:0), а дома сыграла вничью (0:0)

В позапрошлом сезоне «Удинезе» на своем поле свел матч вничью (3:3), а на выезде уступил (0:1)

Годом ранее «Удинезе» выиграл на выезде (2:1), а дома сыграл вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Удинезе» дают 1,97, а на «Верону» — 4,30, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,28.

Прогноз: обе команды понесли серьезные потери в межсезонье и будут перестраиваться по ходу этого сезона, поэтому на первых порах им будет очень сложно. Потеря забивного и высокого Лукки, на которого была заточена вся игра в атаке «Удинезе» не пройдет бесследно для команды, потребуется время перестроиться. «Верона» часто играет от обороны и здесь будет играть на контратаках.

Основная ставка: тотал меньше 2 за 2,20.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что в первом тайме голов не будет.

Дополнительная ставка: в первом тайме не забьют за 2,70.