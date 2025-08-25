Колосков: «Спартак» имеет сумасшедший потенциал

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС)считает, что «Спартак», немного забуксовавший на старте сезона, имеет сумасшедший потенциал и постепенно наберет оптимальную форму.

«Московский "Спартак" играет очень неровно, хотя у команды сумасшедший потенциал. Там играют футболисты, отвечающие самым современным футбольным требованиям, но порой во время матча делаются непонятные замены.

Не могу понять, чего не хватает тренерам, чтобы донести до ребят, что матч идет 90 минут, надо играть с полной самоотдачей, отдавать все силы и здоровье. Хотя в матче против "Рубина" показалось, что все налаживается. Верю, что у "Спартака" все будет в порядке. Да, оборона барахлит, но этой проблемой надо заниматься, а не спускать на тормозах», — сказал Колосков «Матч ТВ».

В шестом туре «Спартак» в гостях обыграл «Рубин» со счетом 2:0. Сейчас красно-белые располагаются на 8-м месте в таблице РПЛ с 8 очками. В 7-м туре команда примет «Сочи».