    • «Ротор» разгромил «Торпедо» в матче Первой лиги
  • 21:17
    • Глебов и Раков попали в расширенный состав молодежной сборной России на товарищеские матчи
  • 20:36
    • Дубль Бровкина помог «Ак Барсу» обыграть СКА
  • 19:21
    • The Athletic: Родриго твердо намерен покинуть «Реал»
  • 18:56
    • «Урал» разгромил «Волгу» в матче Первой лиги
    Колосков: «Спартак» имеет сумасшедший потенциал

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что «Спартак», немного забуксовавший на старте сезона, имеет сумасшедший потенциал и постепенно наберет оптимальную форму.

    Вячеслав Колосков
    Вячеслав Колосков

    «Московский "Спартак" играет очень неровно, хотя у команды сумасшедший потенциал. Там играют футболисты, отвечающие самым современным футбольным требованиям, но порой во время матча делаются непонятные замены.

  • Борис Игнатьев: «Динамо» провело свой лучший матч под руководством Карпина
  • Заслуженный тренер России в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о шестом туре РПЛ
  • Сегодня

    • Не могу понять, чего не хватает тренерам, чтобы донести до ребят, что матч идет 90 минут, надо играть с полной самоотдачей, отдавать все силы и здоровье. Хотя в матче против "Рубина" показалось, что все налаживается. Верю, что у "Спартака" все будет в порядке. Да, оборона барахлит, но этой проблемой надо заниматься, а не спускать на тормозах», — сказал Колосков «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В шестом туре «Спартак» в гостях обыграл «Рубин» со счетом 2:0. Сейчас красно-белые располагаются на 8-м месте в таблице РПЛ с 8 очками. В 7-м туре команда примет «Сочи».

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» уверенно обыграют «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Интер» уверенно начнет сезон?
  • «Интер» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Сможет ли «Райо Вальекано» продлить свою победную серию?
  • «Атлетик» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Пафос — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бёрнли — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Сандерленд — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Норвич — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Борнмут — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Престон — Рексхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
