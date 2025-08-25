ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Борис Игнатьев: «Динамо» провело свой лучший матч под руководством Карпина
    Бабаев оценил дебют Алвеса в ЦСКА

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о дебюте полузащитника команды Матеуса Алвеса в нынешнем сезоне.

    Матеус Алвес — полузащитник ЦСКА
    Матеус Алвес — полузащитник ЦСКА

    «Алвес — удачный трансфер для ЦСКА? Мы не склонны делать поспешные выводы по всем ребятам, которые к нам пришли. Конечно, радует, что Алвес начал с места в карьер.

    В прошлом туре он забил свой первый гол на взрослом уровне. Так что пока это только начало, надеюсь, большого пути. Но впечатления, конечно, очень позитивные», — цитирует Бабаева «Евро-Футбол. Ру».

    • В нынешнем сезоне Алвес провел за ЦСКА 6 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал голевую передачу. После 6-и туров армейцы занимают 2-е место в таблице чемпионата России с 14-ю очками в активе.

