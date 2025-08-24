Капитан «Сочи» Заика: «Балтика» играла на своих сильных качествах, а мы вышли — и ничего

Защитниквысказался о поражении своей команды в матче 6-го тура РПЛ против(0:2).

«Пропустили простые голы. В первом случае команда выносит мяч, мы проигрываем подбор и получаем пенальти. Во втором голе то же самое: выносим мяч, не цепляемся, мяч возвращается — человек бьет по воротам. Вот и вся игра. "Балтика" играла на своих сильных качествах, показала это, а мы вышли — и ничего.

Было много сумбура и растерянности? Это было. Наверное, уже неуверенность появляется, проигрываем один матч за другим, становится тяжело», — передает слова Заики «Матч ТВ».

После этого матча «Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 1-м баллом в копилке. В следующей встрече южная команда встретится с «Краснодаром» 27-го августа в Кубке России.