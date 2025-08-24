1-й таймОвьедо — Реал МадридОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Овьедо» — «Реал Мадрид». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:58
    • «Балтика» обыграла «Сочи» в матче РПЛ
  • 20:25
    • «МЮ» упустил победу в матче с «Фулхэмом»
  • 19:26
    • ЦСКА одержал уверенную победу над «Акроном» в матче РПЛ
  • 16:52
    • «Краснодар» в гостях разгромил «Крылья Советов»
  • 22:45
    • Вероника Кудерметова проиграла Чен в первом круге US Open — 2025
    Все новости спорта

    «Балтика» обыграла «Сочи» в матче РПЛ

    «Сочи» — «Балтика»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Сочи Балтика
    «Балтика» в гостях одолела «Сочи» (2:0) в матче 6-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе калининградской команды голы записали на свой счет Брайан Хиль на 29-й минуте с пенальти и Илья Петров на 51-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Сочи — Балтика 0:2
    Голы: 0:1 Брайан Хиль (пенальти) (29'), 0:2 Илья Петров (51') Сочи: Юрий Дюпин, Сергей Волков (Руслан Барт, 61'), Вячеслав Литвинов, Aberdin N., Кирилл Заика (Макар Чирков, 77'), Кирилл Кравцов (Аттият-Алла Яхья, 59'), Игнасио Сааведра, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский (Максим Мухин, 59'), Мартин Крамарич (Александр Коваленко, 59'), Сауль Гуарирапа Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Кевин Андраде, Натан Гассама, Мингиян Бевеев, Юрий Ковалёв (Ираклий Манелов, 55'), Владислав Саусь, Илья Петров (Александр Филин, 79'), Максим Петров (Элдар Чивич, 79'), Николай Титков (Айман Мурид, 65'), Брайан Хиль (Offor C., 65')

    После этого матча «Балтика» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 12 очками в активе. «Сочи» — на последней 16-й позиции (1 балл).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» уверенно обыграют «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Севилья» и «Хетафе» разойдутся миром?
  • «Севилья» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Сможет ли «Райо Вальекано» продлить свою победную серию?
  • «Атлетик» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Севилья — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.47
  • Прогноз на матч Хачанов — Басаваредди
  • Теннис
  • Послезавтра в 00:00
    •  3.57
  • Прогноз на матч Семенистая — Стирнс
  • Теннис
  • Завтра в 23:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Прижмич — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Волынец — Сонмез
  • Теннис
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры