«Балтика» обыграла «Сочи» в матче РПЛ

в гостях одолела(2:0) в матче 6-го тура российской Премьер-лиги.

В составе калининградской команды голы записали на свой счет Брайан Хиль на 29-й минуте с пенальти и Илья Петров на 51-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Балтика 0:2 Голы: 0:1 Брайан Хиль (пенальти) (29'), 0:2 Илья Петров (51') Сочи: Юрий Дюпин, Сергей Волков (Руслан Барт, 61'), Вячеслав Литвинов, Aberdin N., Кирилл Заика (Макар Чирков, 77'), Кирилл Кравцов (Аттият-Алла Яхья, 59'), Игнасио Сааведра, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский (Максим Мухин, 59'), Мартин Крамарич (Александр Коваленко, 59'), Сауль Гуарирапа Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Кевин Андраде, Натан Гассама, Мингиян Бевеев, Юрий Ковалёв (Ираклий Манелов, 55'), Владислав Саусь, Илья Петров (Александр Филин, 79'), Максим Петров (Элдар Чивич, 79'), Николай Титков (Айман Мурид, 65'), Брайан Хиль (Offor C., 65')

После этого матча «Балтика» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 12 очками в активе. «Сочи» — на последней 16-й позиции (1 балл).