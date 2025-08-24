«Сочи» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 24 августа, «Сочи» примет калининградскую«Балтику» в рамках 6-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции«

До матча

19:40 Матч пройдёт на стадионе «Фишт» вмещающем 47 659 зрителей.

19:30 Главным арбитром матча будет Антон Фролов из Москвы.

Стартовые составы команд

«Сочи»: Дюпин, Литвинов, Абердин, Заика, Волков, Сааведра, Кравцов, Игнатов, Зиньковский, Гуарирапа, Крамарич.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, И. Петров, Ковалёв, Саусь, Титков, М. Петров, Хиль.

«Сочи»

После пяти туров в таблице РПЛ «Сочи» идет с гордым одним очком на последней строчке. В предыдущей игре команда Роберто Морено потерпела разгромное поражение в гостях от «Краснодара» (1:5). Первый тайм закончился вничью со счетом 0:0, но все сломало удаление бразильского защитника Роберто Алвеса. После него «быки» воспользовались численным преимуществом, пропустив пять голов. Единственный гол на счету Зиньковского. Ранее была победа в Кубке России над «Крыльями Советов» (2:1) и ничья с «Динамо» (1:1) в РПЛ.

По ходу сезона испанский тренер снова затеял перестройку в составе, пригласив множество футболистов. Но пока это никакого результата не дает, у «Сочи» нет игры, а сзади царит бардак. Пресса с удовольствием перебирает возможных сменщиков Морено в клубе, но пока руководство проявляет терпение. Травмированы — Мелешин (н), дисквалифицирован — Марсело Алвес (з).

«Балтика»

Сейчас «Балтика» занимает пятое место в таблице РПЛ с 9 очками. В пятом туре «Балтика» была очень близка к победе на своем поле над «Локомотивом», но сыграла вничью со счетом 1:1. Уже на третьей минуте лучший бомбардир клуба Хиль открыл счет отличным ударом. Во втором тайме Оффор имел великолепный шанс удвоить преимущество, но не попал в пустые ворота, а расплата в виде ответного гола последовала почти сразу. До этого было поражение в Кубке России от того же «Локомотива» (0:2) и ничья в РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) в гостях.

Пока команда Андрея Талалаева оставляет отличное впечатление своей игрой. Она здорово готова физически, каждый футболист отлично знает свой маневр на поле, а при необходимости тренер корректирует ход игры, выпуская новых футболистов. Пока «Балтика» может гордиться своей игрой. Травмированных и дисквалифицированных в команде нет.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Первой Лиги. В Сочи команды завершили игру вничью 1:1, а в Калининграде победила «Балтика» 2:0. В рамках подготовки к текущему сезону команды проведи товарищескую встречу и сыграли 2:1 в пользу «Сочи».

За всю историю команды сыграли 9 матчей. В 5 играх победу одержал «Сочи», в 1 матче победила «Балтика», оставшиеся 3 игры закончились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2,40