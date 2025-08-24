Сочи — Балтика: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.40

24 августа в 6-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Сочи» и «Балтика». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Балтика», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: после пяти туров в таблице РПЛ «Сочи» идет с гордым одним очком на последней строчке.

Последние матчи: в предыдущей игре команда Роберто Морено потерпела разгромное поражение в гостях от «Краснодара» (1:5). Первый тайм закончился вничью со счетом 0:0, но все сломало удаление бразильского защитника Роберто Алвеса. После него «быки» воспользовались численным преимуществом, пропустив пять голов. Единственный гол на счету Зиньковского.

Ранее была победа в Кубке России над «Крыльями Советов» (2:1) и ничья с «Динамо» (1:1) в РПЛ.

Не сыграют: травмированы — Мелешин (н), дисквалифицирован — Марсело Алвес (з).

Состояние команды: по ходу сезона испанский тренер снова затеял перестройку в составе, пригласив множество футболистов. Но пока это никакого результата не дает, у «Сочи» нет игры, а сзади царит бардак. Пресса с удовольствием перебирает возможных сменщиков Морено в клубе, но пока руководство проявляет терпение.

«Балтика»

Турнирное положение: сейчас «Балтика» занимает пятое место в таблице РПЛ с 9 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в пятом туре «Балтика» была очень близка к победе на своем поле над «Локомотивом», но сыграла вничью со счетом 1:1. Уже на третьей минуте лучший бомбардир клуба Хиль открыл счет отличным ударом. Во втором тайме Оффор имел великолепный шанс удвоить преимущество, но не попал в пустые ворота, а расплата в виде ответного гола последовала почти сразу.

До этого было поражение в Кубке России от того же «Локомотива» (0:2) и ничья в РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) в гостях.

Не сыграют: травмированы — потерь нет.

Состояние команды: пока команда Андрея Талалаева оставляет отличное впечатление своей игрой. Она здорово готова физически, каждый футболист отлично знает свой маневр на поле, а при необходимости тренер корректирует ход игры, выпуская новых футболистов. Пока «Балтика» может гордиться своей игрой.

Статистика для ставок

Летом в товарищеском матче «Сочи» был сильнее (2:1)

В прошлом сезоне в Первой лиге «Балтика» выиграла дома (2:0), а в гостях была ничья (1:1)

В позапрошлом сезоне «Сочи» победил на своем поле (2:0), а в гостях была ничья (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сочи» дают 3,40, а на «Балтику» — 2,40, ничью букмекеры оценивают в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,71, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,22.

Прогноз: «Балтика» гораздо более цельная и организованная команда, чем «Сочи». Она отлично готова физически, имеет крепкий и разнообразный состав. Хозяева пока представляются просто сборищем игроков, которых хаотично набрали и пытаются объединить в команду. За такой коэффициент надо играть победу гостей.

Основная ставка: победа «Балтики» за 2,40.

Прогноз: «Сочи» очень часто разваливается и пропускает кошельки голов, у команды нет характера, а Морено не способен завести, поэтому можно заиграть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: «Балтика» выиграет с форой — 1,5 за 4,60.