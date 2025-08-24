«Овьедо» — «Реал Мадрид». Онлайн, прямая трансляция

Возвращение «Овьедо» в Примеру спустя 24 года оказалось болезненным: в первом туре «синие» без шансов уступили «Вильярреалу». Теперь команда Велько Пауновича принимает дома мадридский «Реал», который тоже не блистал в стартовом туре, но всё же взял три очка против «Осасуны». Для новичка лиги это — первая большая проверка на прочность.

Футбол. Испания. Ла Лига Овьедо — Реал Мадрид 0:0 Овьедо: Аарон Эскандель, Оиер Луэнго, Давид Костас, Дани Кальво, Начо Видаль, Кваси Сибо, Лука Илич, Леандер Дендонкер, Ильяс Чайра, Хосе Рондон, Abdel Rahim Alhassane Bonkano Реал Мадрид: Альваро Фернандес, Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль, Арда Гюлер, Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде, Франко Мастантуоно, Килиан Мбаппе, Родриго, Дин Хейзен

Ход игры

34' Мастантуоно почти замкнул передачу Гюлера на дальней штанге, но немного не успел к мячу.

33' Мбаппе пробил в стенку со штрафного.

33' Родриго заработал фол на краю штрафной, шанс со стандарта для Реала.

32' Мяч снова приходит в руки Эсканделю после удара Гюлера и рикошета.

30' Рондон получил мяч в штрафной соперника, но не смог отдать передачу — в итоге сфолил на Чуамени.

27' Эскандель уверенно сыграл на выходе и прервал подачу Мастантуоно с углового.

27' Мастантуоно пробил издалека, получилось заработать угловой.

26' Мастантуоно снова упал на газон у линии штрафной, арбитр не назначил фол.

25' Каррерас оказался на линии штрафной и пытался скинуть на Мбаппе, но получилось неточно.

23' Дендонкер пытался перекинуть Куртуа — бельгийский кипер на месте.

22' Вальверде пробил издали, Эскандель забрал мяч в ближнем углу.

18' Мбаппе оказался в офсайде после длинной передачи.

15' Мастантуоно просил пенальти после контакта с защитниками в штрафной, арбитр молчит.

12' Хёйсен сфолил на вратаре соперников в борьбе за мяч после подачи углового.

11' Чуамени пробил издали — заблокировал Дендонкер.

8' Мастантуоно накрыл соперника в прессинге, Вальверде прострелил в центр — не дошёл мяч до Мбаппе.

5' Мбаппе плотно пробил издали – мимо ворот.

3' Не получилось опасного момента у Реала после навеса Мастантуоно с углового.

3' Родриго классно пробил с угла штрафной, Эскандель вытащил!

2' Каррерас забрасывал вперёд — защитники хозяев справились.

1' Рондон мог забивать на первой минуте! Куртуа на выходе успел перехватить мяч.

1' Стартовый свисток, поехали!

Перед матчем

22:15 «Овьедо», скорее всего, начнёт по схеме 4-1-4-1, а единственным нападающим будет венесуэльский ветеран Саломон Рондон.

Бывшая звезда «Арсенала» и «Вильярреала» Санти Касорла, которому в этом году исполнится 41 год, остался на скамейку запасных.

22:00 Включение Родриго в состав вызывает удивление. Бразилец не вышел на замену в стартовом матче мадридцев в Ла Лиге против «Осасуны» во вторник на фоне слухов о том, что собирается переехать в АПЛ.

Но Родриго включен в стартовый состав на сегодняшнюю игру. Отвечая на вопрос о вингере на вчерашней пресс-конференции, Алонсо сказал:

«С моей точки зрения, сезон и мое пребывание в клубе начинаются сейчас. Клубный чемпионат мира был чем-то особенным, команда, которая у нас была, я знал, что она будет отличаться от той, которую мы создаем, поэтому мы провели только одну игру».

21:40 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

«Реал Овьедо»: Аарон, Видаль, Костас, Кальво, Рахим, Сибо, Дендонкер, Хассан, Илич, Каира, Рондон.

«Реал Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Хёйсен, Каррерас, Тчуамени, Вальверде, Гюлер, Мастантуоно, Мбаппе, Родриго.

«Реал Овьедо»

Клуб из Астурии вернулся в элиту благодаря плей-офф Сегунды, где главной историей стало участие 40-летнего Санти Касорлы. Однако адаптация к уровню Ла Лиги проходит трудно. В первом туре против «Вильярреала» «Овьедо» владел мячом всего 32% времени, допустил 25 ударов по своим воротам и проиграл 0:2.

Причём шансы были: Соломон Рондон не реализовал пенальти, а на 27-й минуте Альберто Рейна получил красную карточку, из-за чего команда почти весь матч доигрывала вдесятером.

На игру с «Реалом» Рейна дисквалифицирован, не поможет и травмированный опорник Сантьяго Коломбато. Зато в строй возвращается новичок Леандер Дендонкер, способный усилить центр обороны. Для «Овьедо» это первая встреча с грандами за долгие годы: в Примере клуб не играл с 2001-го, а в Кубке Испании последний раз пересекался с топами три года назад.

«Реал Мадрид»

Подопечные Хаби Алонсо стартовали с минимальной победы над «Осасуной» (1:0). Игра показала, что команда ещё далека от оптимальных кондиций: при 71% владения и 18 ударах мадридцы создали лишь один по-настоящему голевой момент — его реализовал Килиан Мбаппе, заработав и исполнив пенальти.

Многое на старте зависит именно от индивидуального мастерства лидеров: Винисиус Жуниор пока не в форме, а связи в атаке только наигрываются. Кадровая ситуация улучшается: после дисквалификации вернулся Антонио Рюдигер, восстановились Карвахаль и Камавинга.

Но по-прежнему вне игры остаются Джуд Беллингем, Ферлан Менди и Эндрик. Вероятно, Алонсо оставит связку Эдер Милитао — Дин Хёйсен в центре обороны, а справа в атаке снова выйдет Браим Диас, пока Родриго остаётся в тени трансферных слухов.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.