«Овьедо» — «Реал Мадрид». Онлайн, прямая трансляция

Ход игры
34' Мастантуоно почти замкнул передачу Гюлера на дальней штанге, но немного не успел к мячу.
33' Мбаппе пробил в стенку со штрафного.
33' Родриго заработал фол на краю штрафной, шанс со стандарта для Реала.
32' Мяч снова приходит в руки Эсканделю после удара Гюлера и рикошета.
30' Рондон получил мяч в штрафной соперника, но не смог отдать передачу — в итоге сфолил на Чуамени.
27' Эскандель уверенно сыграл на выходе и прервал подачу Мастантуоно с углового.
27' Мастантуоно пробил издалека, получилось заработать угловой.
26' Мастантуоно снова упал на газон у линии штрафной, арбитр не назначил фол.
25' Каррерас оказался на линии штрафной и пытался скинуть на Мбаппе, но получилось неточно.
23' Дендонкер пытался перекинуть Куртуа — бельгийский кипер на месте.
22' Вальверде пробил издали, Эскандель забрал мяч в ближнем углу.
18' Мбаппе оказался в офсайде после длинной передачи.
15' Мастантуоно просил пенальти после контакта с защитниками в штрафной, арбитр молчит.
12' Хёйсен сфолил на вратаре соперников в борьбе за мяч после подачи углового.
11' Чуамени пробил издали — заблокировал Дендонкер.
8' Мастантуоно накрыл соперника в прессинге, Вальверде прострелил в центр — не дошёл мяч до Мбаппе.
5' Мбаппе плотно пробил издали – мимо ворот.
3' Не получилось опасного момента у Реала после навеса Мастантуоно с углового.
3' Родриго классно пробил с угла штрафной, Эскандель вытащил!
2' Каррерас забрасывал вперёд — защитники хозяев справились.
1' Рондон мог забивать на первой минуте! Куртуа на выходе успел перехватить мяч.
1' Стартовый свисток, поехали!
Перед матчем
22:15 «Овьедо», скорее всего, начнёт по схеме 4-1-4-1, а единственным нападающим будет венесуэльский ветеран Саломон Рондон.
Бывшая звезда «Арсенала» и «Вильярреала» Санти Касорла, которому в этом году исполнится 41 год, остался на скамейку запасных.
22:00 Включение Родриго в состав вызывает удивление. Бразилец не вышел на замену в стартовом матче мадридцев в Ла Лиге против «Осасуны» во вторник на фоне слухов о том, что собирается переехать в АПЛ.
Но Родриго включен в стартовый состав на сегодняшнюю игру. Отвечая на вопрос о вингере на вчерашней пресс-конференции, Алонсо сказал:
«С моей точки зрения, сезон и мое пребывание в клубе начинаются сейчас. Клубный чемпионат мира был чем-то особенным, команда, которая у нас была, я знал, что она будет отличаться от той, которую мы создаем, поэтому мы провели только одну игру».
21:40 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:
«Реал Овьедо»: Аарон, Видаль, Костас, Кальво, Рахим, Сибо, Дендонкер, Хассан, Илич, Каира, Рондон.
«Реал Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Хёйсен, Каррерас, Тчуамени, Вальверде, Гюлер, Мастантуоно, Мбаппе, Родриго.
«Реал Овьедо»
Клуб из Астурии вернулся в элиту благодаря плей-офф Сегунды, где главной историей стало участие 40-летнего Санти Касорлы. Однако адаптация к уровню Ла Лиги проходит трудно. В первом туре против «Вильярреала» «Овьедо» владел мячом всего 32% времени, допустил 25 ударов по своим воротам и проиграл 0:2.
Причём шансы были: Соломон Рондон не реализовал пенальти, а на 27-й минуте Альберто Рейна получил красную карточку, из-за чего команда почти весь матч доигрывала вдесятером.
На игру с «Реалом» Рейна дисквалифицирован, не поможет и травмированный опорник Сантьяго Коломбато. Зато в строй возвращается новичок Леандер Дендонкер, способный усилить центр обороны. Для «Овьедо» это первая встреча с грандами за долгие годы: в Примере клуб не играл с 2001-го, а в Кубке Испании последний раз пересекался с топами три года назад.
«Реал Мадрид»
Подопечные Хаби Алонсо стартовали с минимальной победы над «Осасуной» (1:0). Игра показала, что команда ещё далека от оптимальных кондиций: при 71% владения и 18 ударах мадридцы создали лишь один по-настоящему голевой момент — его реализовал Килиан Мбаппе, заработав и исполнив пенальти.
Многое на старте зависит именно от индивидуального мастерства лидеров: Винисиус Жуниор пока не в форме, а связи в атаке только наигрываются. Кадровая ситуация улучшается: после дисквалификации вернулся Антонио Рюдигер, восстановились Карвахаль и Камавинга.
Но по-прежнему вне игры остаются Джуд Беллингем, Ферлан Менди и Эндрик. Вероятно, Алонсо оставит связку Эдер Милитао — Дин Хёйсен в центре обороны, а справа в атаке снова выйдет Браим Диас, пока Родриго остаётся в тени трансферных слухов.
