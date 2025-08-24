2-й таймСочи — БалтикаОнлайн
    Андрей Талалаев«Сочи» — «Балтика». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:25
    • «МЮ» упустил победу в матче с «Фулхэмом»
  • 19:26
    • ЦСКА одержал уверенную победу над «Акроном» в матче РПЛ
  • 16:52
    • «Краснодар» в гостях разгромил «Крылья Советов»
  • 20:18
    • «Тулуза», «Страсбург» и «Ланс» выиграли сво матчи в Лиге 1
  • 20:10
    • «Осасуна» победила «Валенсию» в Ла Лиге
    «МЮ» упустил победу в матче с «Фулхэмом»

    «Фулхэм» — «МЮ»: счет матча 1:1, обзор голов

    Во втором туре АПЛ «Фулхэм» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 1:1.

    Имил Смит-Роу
    Имил Смит-Роу

    На 38-й минуте полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш не забил пенальти.

    Гости вышли вперед через 20 минут после автогола Родриго Муниса.

    «Фулхэм» смог уйти от поражения, сравняв счет на 73-й минуте после гола Имила Смита-Роу.

    Календарь и таблица АПЛ

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Фулхэм — Манчестер Юнайтед 1:1
    Голы: 0:1 Лени Йоро (58'), 1:1 Эмиль Смит-Роу (73') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Тимоти Кастань (Гарри Уилсон, 62'), Саша Лукич, Сандер Берге, Райан Сесеньон (Энтони Робинсон, 62'), Джошуа Кинг (Эмиль Смит-Роу, 71'), Алекс Айуоби, Родриго Мунис (Рауль Хименес, 71') Манчестер Юнайтед: Патрик Доргу, Люк Шоу (Ayden Heaven, 87'), Маттейс де Лигт, Лени Йоро (Гарри Магуайр, 87'), Мэйсон Маунт (Мануэль Угарте, 69'), Каземиро (Беньямин Шешко, 53'), Бруну Фернандеш, Матеус Кунья, Брайан Мбемо, Амад Диалло (Диогу Далот, 53'), Алтай Байындыр Предупреждения: Каземиро (39'), Саша Лукич (86')

    В третьем туре «МЮ» примет «Бернли», «Фулхэм» будет гостить у «Челси».

