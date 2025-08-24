«МЮ» упустил победу в матче с «Фулхэмом»

Во втором туре АПЛна своем поле сыграл вничью с— 1:1.

На 38-й минуте полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш не забил пенальти.

Гости вышли вперед через 20 минут после автогола Родриго Муниса.

«Фулхэм» смог уйти от поражения, сравняв счет на 73-й минуте после гола Имила Смита-Роу.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Манчестер Юнайтед 1:1 Голы: 0:1 Лени Йоро (58'), 1:1 Эмиль Смит-Роу (73') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Тимоти Кастань (Гарри Уилсон, 62'), Саша Лукич, Сандер Берге, Райан Сесеньон (Энтони Робинсон, 62'), Джошуа Кинг (Эмиль Смит-Роу, 71'), Алекс Айуоби, Родриго Мунис (Рауль Хименес, 71') Манчестер Юнайтед: Патрик Доргу, Люк Шоу (Ayden Heaven, 87'), Маттейс де Лигт, Лени Йоро (Гарри Магуайр, 87'), Мэйсон Маунт (Мануэль Угарте, 69'), Каземиро (Беньямин Шешко, 53'), Бруну Фернандеш, Матеус Кунья, Брайан Мбемо, Амад Диалло (Диогу Далот, 53'), Алтай Байындыр Предупреждения: Каземиро (39'), Саша Лукич (86')

В третьем туре «МЮ» примет «Бернли», «Фулхэм» будет гостить у «Челси».