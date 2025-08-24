В предстоящем матче «Крылья Советов» будут противостоять одной из лучших команд на данный момент, чемпиону прошлого сезона. «Краснодар» приехал в Самару за тремя очками, так как очень хочет выйти в лидеры. Для этого нужно только побеждать.
Самарцы выдали несколько невыразительных матчей, из-за чего остались без побед. «Быки» четырех побед подряд, похоже, в хорошей форме и обязательно воспользуются слабостью соперника.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 4.95 на победу «Крыльев», 3.50 на ничью, 1.77 на победу «Краснодара».
- Эксперты LiveSport рассказали, на что ставить. Подробнее в их прогнозе.
- Искусственный интеллект ставит на то, что матч выиграют «Крылья Советов» со счетом 3:2.
Трансляция матча
