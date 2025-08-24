ПерерывКрылья Советов — КраснодарОнлайн
    «Крылья Советов» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
    «Крылья Советов» — «Краснодар»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Краснодар Крылья Советов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Матч шестого тура РПЛ «Крылья Советов»«Краснодар» состоится 24 августа на «Самара Арене». Начало в 15:00 мск.

    В предстоящем матче «Крылья Советов» будут противостоять одной из лучших команд на данный момент, чемпиону прошлого сезона. «Краснодар» приехал в Самару за тремя очками, так как очень хочет выйти в лидеры. Для этого нужно только побеждать.

    Самарцы выдали несколько невыразительных матчей, из-за чего остались без побед. «Быки» четырех побед подряд, похоже, в хорошей форме и обязательно воспользуются слабостью соперника.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 4.95 на победу «Крыльев», 3.50 на ничью, 1.77 на победу «Краснодара».

    • Эксперты LiveSport рассказали, на что ставить. Подробнее в их прогнозе.

    • Искусственный интеллект ставит на то, что матч выиграют «Крылья Советов» со счетом 3:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.

    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
