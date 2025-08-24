Матч шестого тура РПЛсостоится 24 августа на «Самара Арене». Начало в 15:00 мск.

В предстоящем матче «Крылья Советов» будут противостоять одной из лучших команд на данный момент, чемпиону прошлого сезона. «Краснодар» приехал в Самару за тремя очками, так как очень хочет выйти в лидеры. Для этого нужно только побеждать.

Самарцы выдали несколько невыразительных матчей, из-за чего остались без побед. «Быки» четырех побед подряд, похоже, в хорошей форме и обязательно воспользуются слабостью соперника.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 4.95 на победу «Крыльев», 3.50 на ничью, 1.77 на победу «Краснодара».

Эксперты LiveSport рассказали, на что ставить. Подробнее в их прогнозе.

Искусственный интеллект ставит на то, что матч выиграют «Крылья Советов» со счетом 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.

