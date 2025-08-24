Крылья Советов — Краснодар: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.40

«Крылья Советов» встретится с «Краснодаром» в матче 6-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 24 августа и начнется в 15:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Краснодар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Самарская команда удачно стартовала в нынешнем сезоне РПЛ. После 5-и туров «Крылья Советов» занимают 6-е место в таблице с 8-ю очками в активе.

Половину баллов команда набрала на своем поле. «Крылья Советов» по результатам домашних встреч занимет 6-е место в лиге с 4 очками в активе из 6-и возможных.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Крылья Советов» уступили «Ахмату» со счетом 1:3, пропуская голы в каждом тайме. До этого команда проиграла «Сочи» (1:2) в Кубке России.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Крылья» по 2 раза выиграли и проиграли, а также однажды сыграли вничью с «Балтикой» (1:1). За этот период команда сумела забить 9 голов при 7-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: «Крылья Советов» точно могут занести старт нынешнего сезон себе в актив, но не факт, что на дистанции команда сможет удержать позиции. Для этого необходимо стабильно набирать очки.

У нападающего «Крыльев Советов» Вадима Ракова получился очень удачный старт. За 5 встреч в нынешнем сезоне РПЛ форвард забил 4 гола и сделал голевую передачу.

«Краснодар»

Турнирное положение: После 5-и туров в нынешнем сезоне РПЛ «быки» занимают 2-е место в таблице с 12-ю очками в активе, отставая от «Локомотива» на 1 балл.

Стоит отметить, что «Краснодар» пока безупречно выступает на чужом поле, набрав максимальные 6 очков. Команда занимает по этому показателю 2-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке «Краснодар» разгромил «Сочи» со счетом 5:1. До этого команда также уверенно победила «Динамо» М (4:0) в Кубке России.

У «Краснодара» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок команда также обыгрывала «Оренбург» (1:0) и снова московское «Динамо» (1:0).

Не сыграет: Лукас Оласа из-за травмы.

Состояние команды: Казалось, что «Краснодар» не очень здорово стартовал в нынешнем сезоне, но затем команда нашла свою игру и стала громить соперника одного за другим.

У «быков» феерит полузащитник Эдуард Сперцян, который набирает результативные баллы практически в каждом матче. За 5 матчей в РПЛ этот игрок забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

Статистика для ставок

«Крылья Советов» проиграли 2 последних матча

У «Краснодара» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд

В последних 4-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.77, победа «Крыльев Советов» — 4.60, ничья — за 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.93 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Краснодар» уверенно победит. «Быки» набрали отличную форму.

Ставка: Победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.40.

Прогноз: «Краснодару» необходимо забивать больше 1-го гола для победы.

Ставка: Индивидуальный тотал «Краснодара» 1.5 больше за 1.83.