    Смогут ли самарцы доставить проблемы «быкам»?

    Крылья Советов — Краснодар: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.40

    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Краснодар»
    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
    «Крылья Советов» встретится с «Краснодаром» в матче 6-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 24 августа и начнется в 15:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Краснодар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Августа 2025 года

    Крылья Советов

  • Самара
    •  Крылья Советов 15:00 Краснодар

    Краснодар

  • Краснодар
    •

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: Самарская команда удачно стартовала в нынешнем сезоне РПЛ. После 5-и туров «Крылья Советов» занимают 6-е место в таблице с 8-ю очками в активе.

    Половину баллов команда набрала на своем поле. «Крылья Советов» по результатам домашних встреч занимет 6-е место в лиге с 4 очками в активе из 6-и возможных.

    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Крылья Советов» уступили «Ахмату» со счетом 1:3, пропуская голы в каждом тайме. До этого команда проиграла «Сочи» (1:2) в Кубке России.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Крылья» по 2 раза выиграли и проиграли, а также однажды сыграли вничью с «Балтикой» (1:1). За этот период команда сумела забить 9 голов при 7-и пропущенных.

    Состояние команды: «Крылья Советов» точно могут занести старт нынешнего сезон себе в актив, но не факт, что на дистанции команда сможет удержать позиции. Для этого необходимо стабильно набирать очки.

    У нападающего «Крыльев Советов» Вадима Ракова получился очень удачный старт. За 5 встреч в нынешнем сезоне РПЛ форвард забил 4 гола и сделал голевую передачу.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: После 5-и туров в нынешнем сезоне РПЛ «быки» занимают 2-е место в таблице с 12-ю очками в активе, отставая от «Локомотива» на 1 балл.

    Стоит отметить, что «Краснодар» пока безупречно выступает на чужом поле, набрав максимальные 6 очков. Команда занимает по этому показателю 2-е место в лиге.

    • Последние матчи: В прошлом поединке «Краснодар» разгромил «Сочи» со счетом 5:1. До этого команда также уверенно победила «Динамо» М (4:0) в Кубке России.

    У «Краснодара» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок команда также обыгрывала «Оренбург» (1:0) и снова московское «Динамо» (1:0).

    Не сыграет: Лукас Оласа из-за травмы.

    Состояние команды: Казалось, что «Краснодар» не очень здорово стартовал в нынешнем сезоне, но затем команда нашла свою игру и стала громить соперника одного за другим.

    У «быков» феерит полузащитник Эдуард Сперцян, который набирает результативные баллы практически в каждом матче. За 5 матчей в РПЛ этот игрок забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

    Статистика для ставок

    • «Крылья Советов» проиграли 2 последних матча

    • У «Краснодара» продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд

    • В последних 4-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Краснодара» — 1.77, победа «Крыльев Советов» — 4.60, ничья — за 3.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.93 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Краснодар» уверенно победит. «Быки» набрали отличную форму.

    Ставка: Победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.40.

    Прогноз: «Краснодару» необходимо забивать больше 1-го гола для победы.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Краснодара» 1.5 больше за 1.83.

    Крылья Советов — Краснодар: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 24.08.202515:00. Смогут ли самарцы доставить проблемы «быкам»?
