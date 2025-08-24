«Эвертон» обыграл «Брайтон» и добыл первую победу в сезоне

В матче 2-го тура Английской Премьер-лигисмог одержать домашнюю победу противсо счетом 2:0.

Хозяева открыли счет в матче на 23-минуте. С передачи Джека Грилиша отличился нападающий Илиман Ндиай. Во втором тайме счет стал 2:0 на 53-й минуте. В роли ассистента выступил вновь Джек Грилиш, а гол забил Джеймс Гарнер.

«Брайтон» мог сократить счет в матче на 77-й минуте, однако нападающий Данни Уэлбек не смог реализовать пенальти. Как итог, победа «Эвертона» со счетом 2:0.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Брайтон энд Хоув Альбион 2:0 Голы: 1:0 Илиман Ндиайе (23'), 2:0 Джеймс Гарнер (53') Эвертон: Джордан Пикфорд, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Джеймс Гарнер, Тим Айрогбунам (Дуайт Макнил, 71'), Идрисса Гана Гейе, Кирман Дьюсбери-Холл, Джек Грилиш (Харрисон Армстронг, 90'), Илиман Ндиайе (Карлос Алькарас, 64'), Тьерно Барри (Бету, 64'), Jake O'Brien Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Максим Де Кёйпер (Ферди Кадиоглу, 67'), Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Каору Митома, Янкуба Минте, Ясин Аяри (Диего Гомес, 67'), Карлос Балеба (Джек Хиншелвуд, 46'), Матс Виффер (Браян Груда, 86'), Дэнни Уэлбек, Matt O'Riley Предупреждения: Максим Де Кёйпер (28'), Тим Айрогбунам (39'), Матс Виффер (40'), Джеймс Гарнер (63'), Кирман Дьюсбери-Холл (89'), Ферди Кадиоглу (90 + 1'), Бету (90 + 5')

Эта победа стала первой для «Эвертона» в сезоне, а «Брайтон» после двух туров имеет лишь один балл в своем активе.