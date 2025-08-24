«Аталанта» сыграла вничью с «Пизой» в матче Серии А

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
На 26-й минуте защитник «Аталанты» Исак Хин забил гол в свои ворота.
Хозяева смогли сравнять счет на 50-й минуте благодаря точному удару Джанлуки Скамакки.
Футбол. Италия. Серия А
Аталанта — Пиза 1:1
Голы: 0:1 Исак Хин (автогол) (26'), 1:1 Джанлука Скамакка (50') Аталанта: Марко Карнесекки, Исак Хин, Джорджио Скальвини (Одилон Коссуну, 88'), Берат Джимсити, Рауль Белланова, Мартен де Рон, Марио Пашалич (Эдерсон, 71'), Никола Залевский, Шарль Де Кетеларе (Лазар Самарджич, 84'), Дэниел Мальдини (Камал Дин Сулемана, 71'), Джанлука Скамакка (Никола Крстович, 72') Пиза: Адриан Шемпер, Симоне Канестрелли, Антонио Караччоло, Маттео Трамони (Хуан Куадрадо, 61'), Мариус Марин (Габриэле Пиччинини, 78'), Михел Эбишер, Идрисса Туре, Стефано Морео (Эбенезер Акинсанмиро, 61'), Henrik Meister (M'Bala Nzola, 54'), Samuele Angori, Daniel Tyrell Denoon (Артуро Калабрези, 78') Предупреждения: Дэниел Мальдини (28'), Камал Дин Сулемана (83'), Ivan Juric (85')
В следующем матче Серии А «Аталанта» сыграет против «Пармы» 30-го августа, а «Пиза» встретится с «Ромо» в тот же день.