Аморим — о ничьей с «Фулхэмом»: Я знаю, что мы способны играть лучше

Главный тренероценил игру своей команды в матче 2-го тура АПЛ с(1:1).

«Это лучшее в работе тренера — испытывать эмоции на протяжении 90 минут.

Я знаю, что мы способны играть лучше, вот почему я расстроен. Я хочу помочь игрокам, но не могу, потому что в матче много того, что ты не в силах изменить.

Я могу работать над тем, сколько усилий прилагается. Если игроки стараются, я могу с этим работать. Мы станем сильнее», — сказал Аморим BBC.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» располагается на 16-й позиции в таблице АПЛ с 1-м очком в активе. В следующем поединке чемпионата Англии «красные дьяволы» сыграют против «Бернли» 30-го августа.