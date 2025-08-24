2-й таймОвьедо — Реал МадридОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Овьедо» — «Реал Мадрид». Онлайн, прямая трансляция
  • 23:40
    • «Ювентус» уверенно обыграл «Парму»
  • 21:58
    • «Балтика» обыграла «Сочи» в матче РПЛ
  • 20:25
    • «МЮ» упустил победу в матче с «Фулхэмом»
  • 19:26
    • ЦСКА одержал уверенную победу над «Акроном» в матче РПЛ
  • 00:04
    • Соболенко одолела Масарову и пробилась во второй круг US Open — 2025
    Все новости спорта

    Аморим — о ничьей с «Фулхэмом»: Я знаю, что мы способны играть лучше

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Фулхэм
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил игру своей команды в матче 2-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:1).

    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

    «Это лучшее в работе тренера — испытывать эмоции на протяжении 90 минут.

    Я знаю, что мы способны играть лучше, вот почему я расстроен. Я хочу помочь игрокам, но не могу, потому что в матче много того, что ты не в силах изменить.

    Я могу работать над тем, сколько усилий прилагается. Если игроки стараются, я могу с этим работать. Мы станем сильнее», — сказал Аморим BBC.

  • «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» 1:1. Онлайн, прямая трансляция
  • «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед» поделили очки в матче 2-го тура АПЛ
  • Вчера

    • После этого матча «Манчестер Юнайтед» располагается на 16-й позиции в таблице АПЛ с 1-м очком в активе. В следующем поединке чемпионата Англии «красные дьяволы» сыграют против «Бернли» 30-го августа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» уверенно обыграют «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Интер» уверенно начнет сезон?
  • «Интер» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Сможет ли «Райо Вальекано» продлить свою победную серию?
  • «Атлетик» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 25 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Севилья — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Саккари — Мария
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бондар — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Хачанов — Басаваредди
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры