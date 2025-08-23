Канищев: Вендел получил столько денег, что больше ничего не возбуждает тут

Экс-футболиствысказался об игре полузащитниказа петербургский клуб.

«Может, кто-то придумал слова Клаудиньо. Но между игроком и клубом должна быть рабочая тайна — договорённости между собой. Это этические нормы, у каждого они свои. Было видно, что Клаудиньо не хочет играть тут. Он был недоволен своим положением. Клаудиньо был лидером, когда хотел играть. В конце уже от него осталась только тень.

Сейчас же в "Зените" не хочет играть Вендел — уже давно хочет уйти. Он получил столько денег, что больше ничего не возбуждает тут. Пусть идёт туда, где будет играть. На его место надо купить ребят, которые хотят работать. А удерживать силой никого не надо — без любви ничего не бывает», — приводит слова Канищева «Чемпионат».