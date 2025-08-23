Таранов: «Крылья» точно дадут хороший бой «Краснодару»

Экс-защитникподелился мыслями перед матчем 6-го тура РПЛ между самарской командой и

«Крылья Советов способны во второй раз подряд обыграть "Краснодар" в этом сезоне. Однако и "быки" набрали очень хороший ход — будет очень интересный и равный матч. "Крылья" точно дадут хороший бой и не будут складывать вёсла.

Вряд ли кто-то ожидал от самарцев хорошего старта в этом сезоне. В этом большая заслуга тренерского штаба, а также нельзя не отметить тот фундамент, который заложил Осинькин. У команды произошли точечные усиления, но основной костяк всё равно сохранился», — сказал Таранов Чемпионату.

Матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» состоится завтра, 24-го августа в 15:00 по мск.

После 5-и туров в РПЛ самарская команда занимает 7-е место в таблице с 8-ю очками в активе. «Краснодар» — на 2-й позиции (12 баллов).