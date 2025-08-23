1-й таймЛокомотив — РостовОнлайн
    Дмитрий Воробьёв«Локомотив» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:12
    • «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» на своем поле
  • 16:32
    • «Тоттенхэм» всухую обыграл «Манчестер Сити» в гостях
  • 15:54
    • «Спартак» в гостях оказался сильнее «Рубина»
  • 13:15
    • Антон Миранчук стал игроком московского «Динамо»
  • 18:35
    • «Унион» обыграл «Штутгарт», «Аугсбург» одолел в гостях «Фрайбург»
    Все новости спорта

    Таранов: «Крылья» точно дадут хороший бой «Краснодару»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов Краснодар
    Экс-защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мыслями перед матчем 6-го тура РПЛ между самарской командой и «Краснодаром».

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Крылья Советов способны во второй раз подряд обыграть "Краснодар" в этом сезоне. Однако и "быки" набрали очень хороший ход — будет очень интересный и равный матч. "Крылья" точно дадут хороший бой и не будут складывать вёсла.

    Вряд ли кто-то ожидал от самарцев хорошего старта в этом сезоне. В этом большая заслуга тренерского штаба, а также нельзя не отметить тот фундамент, который заложил Осинькин. У команды произошли точечные усиления, но основной костяк всё равно сохранился», — сказал Таранов Чемпионату.

  • Руслан Пименов: Болельщики думали, что мы пришли увольнять Осинькина
  • Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о своём уходе из самарского клуба
  • Вчера

    • Матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» состоится завтра, 24-го августа в 15:00 по мск.

    После 5-и туров в РПЛ самарская команда занимает 7-е место в таблице с 8-ю очками в активе. «Краснодар» — на 2-й позиции (12 баллов).

