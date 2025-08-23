1-й таймДинамо — Пари ННОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Карпин («Динамо»)«Динамо» — «Пари НН». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:37
    • «Ростов» совершил камбэк и сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
  • 19:32
    • Эберечи Эзе стал игроком «Арсенала»
  • 18:12
    • «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» на своем поле
  • 16:32
    • «Тоттенхэм» всухую обыграл «Манчестер Сити» в гостях
  • 15:54
    • «Спартак» в гостях оказался сильнее «Рубина»
    Все новости спорта

    Семак высказался о возможном уходе Глушенкова из «Зенита»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Трансферы Црвена Звезда
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о возможном уходе в аренду нападающего Максима Глушенкова в «Црвену Звезду».

    Максим Глушенков — нападающий «Зенита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Глушенков — нападающий «Зенита»

    «Аренда Глушенкова в "Црвену Звезду"? В первый раз слышу. Он хорошо тренировался на этой неделе и заслужил выход на поле.

    Что касается его жеста, то каждый хочет играть. Но это нужно заслужить и победить в конкурентной борьбе», — передает слова Семака Чемпионат.

  • «Зенит» — «Динамо» Махачкала 4:0. Онлайн, прямая трансляция
  • «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ
  • Сегодня

    • Напомним, что Глушенков забил гол в ворота махачкалинского «Динамо» (4:0).

    В нынешнем сезоне нападающий провел за «Зенит» 4 матча в рамках РПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Железнодорожники» уверенно победят?
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Матрасники» не заметят «Эльче»
  • «Атлетико» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • «Барселона» уверенно расправится с «лягушками»
  • «Леванте» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ювентус — Парма
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры