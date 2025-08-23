Семак высказался о возможном уходе Глушенкова из «Зенита»

Главный тренерподелился мнением о возможном уходе в аренду нападающего

«Аренда Глушенкова в "Црвену Звезду"? В первый раз слышу. Он хорошо тренировался на этой неделе и заслужил выход на поле.

Что касается его жеста, то каждый хочет играть. Но это нужно заслужить и победить в конкурентной борьбе», — передает слова Семака Чемпионат.

Напомним, что Глушенков забил гол в ворота махачкалинского «Динамо» (4:0).

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Зенит» 4 матча в рамках РПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.