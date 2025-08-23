«Зенит» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 23 августа, санкт-петербургский «Зенит» примет махачкалинское «Динамо» в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Динамо Мх 2:0 Голы: 1:0 Андрей Мостовой (пенальти) (29'), 2:0 Густаво Мантуан (35'), 2:1 Артём Быков (47'), 3:1 Рамазан Гаджимурадов (64') Зенит: Денис Адамов, Ванья Дркушич, Страхиня Эракович, Юрий Горшков, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Вендел, Луис Энрике, Андрей Мостовой, Педро Родригес, Александр Соболев Динамо Мх: Давид Волк, Муталип Алибеков, Tabidze J., Сослан Кагермазов, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Мохаммад Хоссейннежад, Гамид Агаларов, Moubarik M., Mastouri H.

Ход игры

63' Запасные зенита подходят к тренеру, готовятся первые ротации в составе питерского клуба.

62' Луис Энрике нарушил правила в атаке, но судья пока не дает желтой карточки полузащитнику Зенита.

61' Подача Горшкова в штрафную Динамо, Пальцев головой выбил мяч.

60' Агаларов нарушил правила в атаке и Зенит разыграет со своей половины поля.

59' Энрике долго подрабатывал мяч в штрафной Динамо, все же ударил с правой, но мяч полетел сильно выше.

58' Угловой у ворот Махачкалы. Горшков идет к мячу.

57' Эль-Мубарик и Мастури попытались вскрыть оборону Зенита слева, однако Адамов оказался первым на мяче и взял его в руки.

56' Энрике пошел в обыгрыш, но Пальцев уверенно у него отобрал мяч и начал позиционную атаку Динамо.

54' Луис Энрике попал в офсайд после заброса от партнеров.

53' Джавад попытался прорваться к воротам Зенита, но защитники отобрали у него мяч и начали свою атаку.

52' Много борьбы в центре поля. Мяч никак не может задержаться у одной из команд.

51' Грубый фол от Мантуана на Мастури, врачи появляются на поле.

50' Джавад перехватил мяч у штрафной Зенита и пробил выше ворот.

49' Горшков попытался забросить мяч по левому флангу на Мостового, но получился аут.

48' Андрей Мостовой на газоне. Пальцев сфолил на зенитовце. Питер пробьет штрафной.

47' Зенит начинает атаку. Махачкала прессингует соперника на его половине.

46' Матч возобновился — 2-й тайм!

45+4' Звучит свисток! Зенит — Динамо Махачкала — 2:0! Отдыхаем 15 минут...

45+2' Концовка первого тайма за Зенитом, питерцы неспешно контролируют мяч в центре поля.

45+1' Кагермазов наносит опасный удар с правого угла штрафной, мяч попадает в ворота Зенита с внешней стороны.

45' Судья добавляет 3 минуты к первому тайму!

44' Зенит выходит из-под прессинга, Энрике двигает мяч в центре, но Сундуков прерывает его проход.

43' Валентин Пальцев прошел полполя и пробил, но мяч от рикошета прилетел в руки Адавому.

42' Длинный заброс на Андрея Мостового, но он опять не успевает сработать на скорости, защитники его «съели».

41' Барриос попытался перевести на Энрике, но тот не понял партнера и не откликнулся на перспективную передачу.

40' Мостовой почти вышел один на один с Волком, но не смог оторваться от Табидзе. Удара как такового и не было.

39' Кагермазов прервал опасную атаку Зенита и выбил мяч на половину поля соперника, но питерцы вновь переходят в нападение.

38' Соболев попал в положение вне игры, после передачи Мостового с центра поля.

37' Зенит вновь в атаке. На этот раз Горшков двигает мяч вперед.

35' Г-ООООООООО-Л! Зенит — 2:0! Густаво Мантуан поймал мяч после отскока в штрафной Динамо, подработал под правую и перебросил Волка!

34' Никита Глушков на газоне. Фол в центре поля, мяч введут динамовцы.

33' Педро дос Сантос разгоняет атаку питерцев правым флангом, Горшков помогает ему в центре — идет позиционная атака.

32' Мостовой забросил в штрафную на Соболева, но Давид Волк первым оказывается на мяче и забирает его в руки.

31' Атака Махачкалы: Табидзе падает в штрафной Зенита, но судья не реагирует.

29' Г-ООООООООООО-Л!!! Зенит — 1:0! Андрей Мостовой точно пробил в левый угол, Давид Волк улетел в другой!

29' Андрей Мостовой подходит к мячу для исполнения пенальти!

28'Пенальти!!! Сослан Кагермазов нарушил правила в своей штрафной и получил за это желтую карточку!

27' Пауза в игре затянулась...

25'Идет проверка ВАР по поводу возможного пенальти в ворота Динамо.

24' Эракович попал в офсайд после опасного навеса в штрафную Динамо. Мяч переходит махачкалинского клуба.

23' Мостовой начал быструю атаку Зенита, Передача на Соболева и на нем грубо фолят. Опасный стандарт у ворот Динамо!

22' Очередной навес в исполнении Махачкалы, но защитники питерского клуба уверенно себя чувствуют обороняя собственные ворота.

20' Динамо переходит в атаку: Кагермазов навешивает, получает обратную передачу, но Мостовой разряжает ситуацию. Угловой у ворот Зенита.

19' Педро дос Сантос помог партнером в обороне и выбил мяч в аут возле своей штрафной.

18' Денис Адамов начинает новую атаку Зенита через длинный пас в центр поля.

16' Третий подход Энрике к воротам Махачкалы. Убрал защитника и пробил с левой ноги, мяч пролетел в десятке сантиметров от штанги.

15' Мостовой начинает с аута атаку Зенита. Попытка перевода на лево, но мяч уходит за пределы поля.

14' Энрике проходит по правому флангу, бьет в дальний угол — Волк переводит мяч на угловой.

13' Опасная атака Динамо, заброс на Агаларова, Адамов спасает на выходе, но судья показывает офсайд.

12' Фол Махачкалы в атаке. Вендел лежит на газоне.

11' Агаларов секунд 30 находился с мячом в штрафной Зенита, накручивая защитников, но так и не сумел пробить по воротам Адамова.

10' Андрей Мостовой попытался найти передачей Соболева, но ошибся.

9' Позиционная атака петербуржцев: Горшков и Мостовой пытаются е разогнать, но Кагермазов перехватил мяч.

8' Опасная атака у ворот Зенита: Адамов спасает команду, выбив мяч на выходе у Джавада.

7' Длинный заброс в штрафную Зенита. Агаларов не дотянулся до мяча.

6' Сундуков лежит на газоне. Махачкала начинает атаку со стандарта.

5' Педро опасно навесил на дальнюю штангу, но партнеры не смогли замкнуть эту передачу.

4' Вендел простреливает с правого фланга низом в штрафную Махачкалы, угловой у ворот Динамо.

3' Педро дос Сантос пытался начать зенита левым флангом, но защитники Динамо прервали его передачу и Зенит начинает все сначала.

2' Луис Энрике вошел в штрафную Динамо и пробил с правой в дальний угол. Мяч прошел в метре от штанги.

1' Матч начался! Зенит -Динамо 0:0. Поехали...

До матча

16:14 Основные действующие лица появляются на поле Газпром Арены. Скоро начнется действо...

16:10 Команды вот-вот появятся на поле. Идут последние приготовления к игре.

16:05 Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян.

16:00 Сегодняшний матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

15:55 Всем доброго дня! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 6-го тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо». За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Зенит»: Адамов Денис, Мантуан Густаво, Дркушич Ваня, Эракович Страхинья, Горшков Юрий, Барриос Вильмар, Вендел Маркус, Энрике Луис, Педро дос Сантос, Мостовой Андрей, Соболев Александр.

«Динамо» Махачкала: Волк Давид, Пальцев Валентин, Алибеков Муталип, Табидзе Джемал, Кагермазов Сослан, Глушков Никита, Эль-Мубарик Эль-Мехди, Сундуков Темиркан, Хоссейннеджад Джавад Мохаммад, Агаларов Гамид, Мастури Хазем.

«Зенит»

Зенит ужасно начал нынешний сезон в Премьер-лиге и после пяти проведенных туров занимает только 10-ю строчку. Питерский клуб одержал всего одну победу на старте в матче против Ростова (2:1), дальше были три ничьи и поражение от Ахмата (0:1). В последнем туре подопечные Семака играли в гостях против московского Спартака и скатали в ничью (2:2).

В Кубке России дела у Зенита идут лучше — команда провела два матча и оба выиграла: у Ахмата (2:1) и Рубина (3:0). Там после двух туров питерцы лидируют в своей группе.

«Динамо» Махачкала

Динамо находится в зоне вылета, хотя имеет всего на одно очко меньше, чем у Зенита. На счету Махачкалы в нынешнем сезоне РПЛ одна победа — над Ахматом (1:0) в третьем туре. В своей последней игре в чемпионате России Динамо в гостях проиграло Пари НН со счетом 0:2.

В Кубке России у динамовцев дела идут намного лучше — после двух туров они лидируют в своем квартете. В первом матче они обыграли Пари НН (1:0), а затем в серии пенальти оказались сильнее московского Спартака (2:1).

Личные встречи

Между собой соперники провели три поединка: 2 официальных и один товарищеский. Во всех встречах победу праздновал Зенит.

