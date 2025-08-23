Зенит — Динамо Махачкала: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.20

«Зенит» встретится с «Динамо» Махачкала в матче 6-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 23 августа и начнется в 16:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: «Сине-бело-голубые» не очень здорово стартовали в нынешнем сезоне. После 5-и туров «Зенит» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе.

На своем поле команда уже провела 2 встречи и успела потерять очки. «Зенит» дома набрал 4 очка из 6-и возможных, занимая по этому показателю в лиге также 8-ю строчку.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2), сравняв счет на 63-й минуте. До этого «сине-бело-голубые» разгромили «Рубин» (3:0) в Кубке России.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Зенит» по 2 раза выиграл и сыграл вничью, а также однажды сыграл вничью с ЦСКА (1:1). За этот период команда также уступила «Ахмату» (0:1) и обыграла эту же грозненскую команду (2:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Не сыграют: Караваев, Москвичев (у обоих — травмы) и Сантос (красная карточка).

Состояние команды: «Зенит» потерял довольно много очков на старте сезона, команда еще далека от лидерства в чемпионате, отставая от «Локомотива» на 7 пунктов.

Несмотря на не самый удачный старт, нападающий «Зенита» Матео Кассьерра выдает отличную результативность. В последних 2-х встречах форвард забил 3 гола.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: После 5-и туров в РПЛ команда занимает 12-е место в таблице с 5-ю очками в копилке. «Динамо» Мх точно не может похвастаться удачной игрой на старте.

В гостях команда уже провела 3 встречи и набрала только 1 балл из 9-и возможных, занимая по этому показателю также 12-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшем поединке «Динамо» Мх уступил на чужом поле «Пари НН» (0:2), пропустив все голы еще в 1-м тайме. Матчем ранее команда обыграла «Спартак» (1:1, 4:3 по пен.) в Кубке России.

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Динамо» Мх проиграло только 1 раз, трижды победило и однажды сыграло вничью с «Акроном» (1:1). За этот отрезок команда 4 раза забила и столько же раз пропустила.

Не сыграют: Дапо и Сандрачук (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Динамо» Мх наверняка снова будет бороться за выживание в лиге. Команда теряет довольно много очков, а в матчах против топовых соперников у махачкалинцев возникают сложности.

Стоит отметить, что «Динамо» Мх ни разу не победило «Зенит» в очных противостояниях. В 3-х встречах «сине-бело-голубые» трижды победили (2:1, 1:0 и 2:0).

Прогноз Дмитрия Булыкина

Участник 12 чемпионатов России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для livesport.ru предсказал результат встречи 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (Махачкала).

«Зенит» никак не может начать с легкостью побеждать, как это было раньше. С сильными соперниками вообще всё тяжело. Можно говорить, что пока не сыгрались, что нужно время. Но это не та команда, не тот подбор футболистов, где будут ждать. Физическая форма, как в «Спартаке», под большим вопросом. В «Зените» ещё больше все предпочитают играть на свободных мячах, на голом мастерстве. А поработать особого желания не вижу. Место во второй части таблицы, 7-очковое отставание от лидера — совсем не той агрессии ждали после минувшего сезона. Семак и вся команда вместе с ним находятся под психологическим давлением. Необходимо брать 6 очков в двух домашних матчах с условными аутсайдерами, а дальше с другим уже настроением ехать в Калининград и Краснодар. Если будут играть с полной самоотдачей, проблем против Махачкалы возникнуть не должно. Отсутствие Дугласа не критично, его заменит Вега. А в остальных звеньях нужно уже находить стабильность. Наверное, большего доверия заслуживает Мостовой, а не Педро, который почему-то всё время выходит на левом фланге. Жерсону пора отрабатывать деньги, на лавку его никто не посадит. Соболева, наверное, выпускать, раз забивает важнейшие мячи. Махачкалинцы неплохо выглядели с Нижним, проиграли не по делу, но нелепый пропущенный со штрафного мяч их сгубил. Все же уверенная победа хозяев — 2:0. Дмитрий Булыкин

Статистика для ставок

В последних 4-х встречах «Зенит» выиграл только 1 раз

В последних 5-и матчах во всех турнирах «Динамо» Мх выиграл 3 раза

«Зенит» стабильно обыгрывал «Динамо» Мх в 3-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.27, победа «Динамо» Махачкала — 12.00, ничья — за 5.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

Прогноз: «Зенит» начнет делать результат уже в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Зенита» 1 больше в 1-м тайме за 2.20.

Прогноз: «Зенит» способен сыграть результативно, но стиль игры «Динамо» Мх не позволяет рассчитывать на голевую феерию.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.95.