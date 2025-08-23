ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адриен Рабьо«Марсель» снова погрузился в хаос: первый матч нового сезона обернулся грандиозным скандалом Эберечи ЭзеСердце выбрало «Арсенал»: почему Эзе отверг «Тоттенхэм» и чем это может обернуться Диллиан Уайт и Мозес ИтаумаТак быстро Уайта никто не побеждал. Итаума — главная надежда Британии в тяжелом весе
  • 12:42
    • «Динамо» рассталось с Лаксальтом
  • 16:27
    • «СЭ»: Антон Миранчук стал футболистом «Динамо»
  • 16:02
    • Ренату Вейга стал игроком «Вильярреала»
  • 15:21
    • Ари покинул пост спортивного директора «Торпедо»
  • 12:52
    • «Манчестер Сити» продлил контракт с Диашем
  • 10:40
    • Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
  • 09:08
    • Тренер «Саутгемптона» отреагировал на срыв сделки по Сперцяну
    Все новости спорта

    Смогут ли махачкалинцы сдержать атаку «Зенита»?

    Зенит — Динамо Махачкала: прогноз на матч РПЛ и ставка за 2.20

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Зенит Прогнозы на Динамо-Махачкала Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Динамо» Махачкала
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Кассьерра — нападающий «Зенита»
    «Зенит» встретится с «Динамо» Махачкала в матче 6-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 23 августа и начнется в 16:15 по мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Августа 2025 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 16:15 Динамо Мх

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •

    «Зенит»

    Турнирное положение: «Сине-бело-голубые» не очень здорово стартовали в нынешнем сезоне. После 5-и туров «Зенит» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе.

    На своем поле команда уже провела 2 встречи и успела потерять очки. «Зенит» дома набрал 4 очка из 6-и возможных, занимая по этому показателю в лиге также 8-ю строчку.

    Зенит — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (2:2), сравняв счет на 63-й минуте. До этого «сине-бело-голубые» разгромили «Рубин» (3:0) в Кубке России.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Зенит» по 2 раза выиграл и сыграл вничью, а также однажды сыграл вничью с ЦСКА (1:1). За этот период команда также уступила «Ахмату» (0:1) и обыграла эту же грозненскую команду (2:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: Караваев, Москвичев (у обоих — травмы) и Сантос (красная карточка).

    Состояние команды: «Зенит» потерял довольно много очков на старте сезона, команда еще далека от лидерства в чемпионате, отставая от «Локомотива» на 7 пунктов.

    Несмотря на не самый удачный старт, нападающий «Зенита» Матео Кассьерра выдает отличную результативность. В последних 2-х встречах форвард забил 3 гола.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: После 5-и туров в РПЛ команда занимает 12-е место в таблице с 5-ю очками в копилке. «Динамо» Мх точно не может похвастаться удачной игрой на старте.

    В гостях команда уже провела 3 встречи и набрала только 1 балл из 9-и возможных, занимая по этому показателю также 12-е место в лиге.

  • Владислав Батурин: Цикл Семака в «Зените» закончился
  • Известный футбольный телекомментатор в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о центральных матчах пятого тура РПЛ
  • 20/08/2025

    • Последние матчи: В прошедшем поединке «Динамо» Мх уступил на чужом поле «Пари НН» (0:2), пропустив все голы еще в 1-м тайме. Матчем ранее команда обыграла «Спартак» (1:1, 4:3 по пен.) в Кубке России.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах «Динамо» Мх проиграло только 1 раз, трижды победило и однажды сыграло вничью с «Акроном» (1:1). За этот отрезок команда 4 раза забила и столько же раз пропустила.

    Не сыграют: Дапо и Сандрачук (у обоих — травмы).

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: «Динамо» Мх наверняка снова будет бороться за выживание в лиге. Команда теряет довольно много очков, а в матчах против топовых соперников у махачкалинцев возникают сложности.

    Стоит отметить, что «Динамо» Мх ни разу не победило «Зенит» в очных противостояниях. В 3-х встречах «сине-бело-голубые» трижды победили (2:1, 1:0 и 2:0).

    Прогноз Дмитрия Булыкина

    Участник 12 чемпионатов России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью для livesport.ru предсказал результат встречи 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (Махачкала).

  • «Зенит» никак не может начать с легкостью побеждать, как это было раньше. С сильными соперниками вообще всё тяжело. Можно говорить, что пока не сыгрались, что нужно время. Но это не та команда, не тот подбор футболистов, где будут ждать. Физическая форма, как в «Спартаке», под большим вопросом. В «Зените» ещё больше все предпочитают играть на свободных мячах, на голом мастерстве. А поработать особого желания не вижу. Место во второй части таблицы, 7-очковое отставание от лидера — совсем не той агрессии ждали после минувшего сезона. Семак и вся команда вместе с ним находятся под психологическим давлением. Необходимо брать 6 очков в двух домашних матчах с условными аутсайдерами, а дальше с другим уже настроением ехать в Калининград и Краснодар. Если будут играть с полной самоотдачей, проблем против Махачкалы возникнуть не должно. Отсутствие Дугласа не критично, его заменит Вега. А в остальных звеньях нужно уже находить стабильность. Наверное, большего доверия заслуживает Мостовой, а не Педро, который почему-то всё время выходит на левом фланге. Жерсону пора отрабатывать деньги, на лавку его никто не посадит. Соболева, наверное, выпускать, раз забивает важнейшие мячи. Махачкалинцы неплохо выглядели с Нижним, проиграли не по делу, но нелепый пропущенный со штрафного мяч их сгубил. Все же уверенная победа хозяев — 2:0.
  • Дмитрий Булыкин

    • Статистика для ставок

    • В последних 4-х встречах «Зенит» выиграл только 1 раз

    • В последних 5-и матчах во всех турнирах «Динамо» Мх выиграл 3 раза

    • «Зенит» стабильно обыгрывал «Динамо» Мх в 3-х очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.27, победа «Динамо» Махачкала — 12.00, ничья — за 5.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: «Зенит» начнет делать результат уже в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Зенита» 1 больше в 1-м тайме за 2.20.

    Прогноз: «Зенит» способен сыграть результативно, но стиль игры «Динамо» Мх не позволяет рассчитывать на голевую феерию.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Азиягол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Алай — Талант
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эйбар — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Пескара — Чезена
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Реал Бетис — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.55
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Корда — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Паркс — Шнайдер
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Зенит — Динамо Махачкала: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 23.08.202516:15. Смогут ли махачкалинцы сдержать атаку «Зенита»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры