15 апреля в 29-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттифак с коэффициентом для ставки за 3.00.
«Аль-Наср»
Турнирное положение: «Аль-Наср» борется за чемпионский титул. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Аль-Наср» на 5 очков оторвался от ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Наср» переиграл «Аль-Ахдуд» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Аль-Нажме» (5:2). Да и поединок с «Аль-Халиджем» завершился ярким успехом (5:0).
В пяти своих последних матчах «Аль-Наср» победил 5 раз. В этих поединках команда забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: «Аль-Наср» нынче на ходу. Команда провела уже 15 сухих матчей в аравийском чемпионате.
Причем «Аль-Наср» традиционно успешно противостоит «Аль-Иттифаку». В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.
«Аль-Иттифак»
Турнирное положение: «Аль-Иттифак» в чемпионате проваливается. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Аль-Иттифак» на 4 очка отстает от пятой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Иттифак» уступил «Аль-Рияду» (2:3).
До того команда сумела одолеть «Аль-Кадисию» (3:2). А вот чуть ранее она минимально уступила «Аль-Фейхе».
При этом «Аль-Иттифак» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Аль-Иттифак» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда побеждает с огромной натугой.
При этом «Аль-Иттифак» имеет не столь надежные тылы. Команда неизменно пропускала в 8 своих последних поединках.
Команда на выезде берет в среднем один пункт за матч. Да и выезд к разыгравшемуся лидеру ничего хорошего ей не сулит.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аль-Наср» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 3.80.
Прогноз: «Аль-Наср» способен еще прибавить в плане реализации, к тому же Криштиану Роналду максимально мотивирован приблизиться к отметке 1000 голов за карьеру.
Ставка: Фора «Аль-Насра» -3.5 за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Аль-Наср» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей
- «Аль-Иттифак» неизменно пропускал в 8 своих последних матчах
- «Аль-Наср» забил 12 мячей в трех своих последних поединках
- «Аль-Иттифак» победил лишь в пяти выездных поединках своего чемпионата из тринадцати
- «Аль-Наср» дома уступил лишь один раз в 13 поединках