прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии, ставка за 3.00

15 апреля в 29-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттифак с коэффициентом для ставки за 3.00.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» борется за чемпионский титул. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Наср» на 5 очков оторвался от ближайшего преследователя. А вот забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Наср» переиграл «Аль-Ахдуд» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Аль-Нажме» (5:2). Да и поединок с «Аль-Халиджем» завершился ярким успехом (5:0).

В пяти своих последних матчах «Аль-Наср» победил 5 раз. В этих поединках команда забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: «Аль-Наср» нынче на ходу. Команда провела уже 15 сухих матчей в аравийском чемпионате.

Причем «Аль-Наср» традиционно успешно противостоит «Аль-Иттифаку». В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

«Аль-Иттифак»

Турнирное положение: «Аль-Иттифак» в чемпионате проваливается. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Иттифак» на 4 очка отстает от пятой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Иттифак» уступил «Аль-Рияду» (2:3).

До того команда сумела одолеть «Аль-Кадисию» (3:2). А вот чуть ранее она минимально уступила «Аль-Фейхе».

При этом «Аль-Иттифак» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Аль-Иттифак» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда побеждает с огромной натугой.

При этом «Аль-Иттифак» имеет не столь надежные тылы. Команда неизменно пропускала в 8 своих последних поединках.

Команда на выезде берет в среднем один пункт за матч. Да и выезд к разыгравшемуся лидеру ничего хорошего ей не сулит.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аль-Наср» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 3.80.

Прогноз: «Аль-Наср» способен еще прибавить в плане реализации, к тому же Криштиану Роналду максимально мотивирован приблизиться к отметке 1000 голов за карьеру.

3.00 Фора «Аль-Насра» -3.5

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Фора «Аль-Насра» -3.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.10 Обе не забьют

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе не забьют за 2.10

