Рахимов: «Спартак» по праву победил

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (0:2) в матче 6-го тура РПЛ.

«Я думаю, что первый гол повлиял на все моменты. Может быть, мы в первый раз сыграли так, что не стали обороняться вперед, а стали пятиться назад. И соперник зашел в штрафную, нужно было его встречать, но мы этого не сделали, нас наказали за это.

Мы уступили сегодня по делу, потому что были хуже в атаке. У нас наблюдалось слишком большое количество брака, и не было завершенности в атакующих действиях. У нас было достаточно стандартов, но, к сожалению, ничего из этого не использовали. Соперник показал качество в техническом оснащении, в реализации и по праву победил», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».