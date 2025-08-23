Мантуан: Все получилось здорово

Густаво Мантуан Фото: globallookpress.com
«Счастлив, что забил. Доволен, что команда набрала три очка. Все получилось здорово.
Момент с голом? Немного импровизации было. Повезло немного, но хотелось пробить примерно так. Здорово, что забил», — приводит слова Мантуана «Матч ТВ».
«Зенит» поднялся на 5-е место в РПЛ с 9 очками, «Динамо» опустилось на 13-ю позицию с 5 баллами в активе.
«Зенит» следующий матч проведет 30 августа против «Пари НН», махачкалинцы днем позже сыграют на своем поле против столичных одноклубников.