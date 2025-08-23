Карпин: Есть давление на футболистов, потому что выигрывать надо было кровь из носу

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 6-го тура РПЛ против(3:0).

«Многое в обороне понравилось. Не первую игру команда понимает, выполняет требования, которые должны быть при обороне. У наших ворот не могу вспомнить опасных моментов. В атаке, даже с тремя голами, реализация хромает.

Не понравилось, опять же это связано с психологией — есть давление на футболистов, потому что выигрывать надо было кровь из носу. Глобально же игра была нормальной», — передает слова Карпина Чемпионат.

После этого матча «Динамо» М занимает 8-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» встретятся с «Крыльями Советов» 27-го августа в Кубке России.