    Франк Кессье празднует голДрама в Гонконге: «Аль-Наср» упустил Суперкубок, несмотря на сотый гол Роналду
  • 00:35
    • «Барселона» вырвала победу у «Леванте», Торрес сделал дубль
  • 23:45
    • «Кремонезе» на чужом поле одолел «Милан»
  • 23:42
    • «Рома» одержала победу над «Болоньей» в матче Серии А
  • 22:51
    • «Динамо» М разгромило «Пари НН» в матче РПЛ
  • 22:47
    • «Атлетико» и «Эльче» сыграли вничью в матче Примеры
    Карпин: Есть давление на футболистов, потому что выигрывать надо было кровь из носу

    РПЛ Футбол России Динамо Нижний Новгород
    Главный тренер «Динамо» М Валерий Карпин высказался о победе своей команды в матче 6-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

    Валерий Карпин — главный тренер «Динамо» М
    Валерий Карпин — главный тренер «Динамо» М

    «Многое в обороне понравилось. Не первую игру команда понимает, выполняет требования, которые должны быть при обороне. У наших ворот не могу вспомнить опасных моментов. В атаке, даже с тремя голами, реализация хромает.

    Не понравилось, опять же это связано с психологией — есть давление на футболистов, потому что выигрывать надо было кровь из носу. Глобально же игра была нормальной», — передает слова Карпина Чемпионат.

  • «Динамо» — «Пари НН» 3:0. Онлайн, прямая трансляция
  • «Динамо» одержало разгромную победу над «Пари НН» в 6-м туре РПЛ
  • Вчера

    • После этого матча «Динамо» М занимает 8-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. В следующем поединке «бело-голубые» встретятся с «Крыльями Советов» 27-го августа в Кубке России.

